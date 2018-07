Alfredo Berreta (CCIS) “En el tema de inseguridad y delincuencia nunca puede dejarse de lado el tema de la droga”

Alfredo Berreta encargado de la comisión de seguridad del Centro Comercial e Industrial de Salto se refirió a la inseguridad en nuestra ciudad “Creo que las cosas no se ven porque el que delinque tiene ventajas sobre el resto de la población, no soy experto en derecho, pero al sentido común de alguien son penas que no son realmente penas que hagan que des-estimule a esa persona a que delinque”.

“No creo que nadie vaya a la cárcel porque le vayan a cocinar, ahí es donde se nos parte el esquema. Cuando la modalidad delictiva migra a otro lugar, esto ocasiona que las personas que andan sean siempre las mismas. La verdad es que no creo que el sector que delinque tenga mucho reingreso de gente de afuera” dijo Berreta en referencia a las personas que delinquen y son detenidas.

Además se refirió a la problemática de las drogas como la pasta base y la cocaína y su vínculo con la delincuencia “Sin dudas que en el tema de inseguridad y delincuencia nunca puede dejarse de lado el tema de la droga, de hecho creo que en buena medida que una persona que nunca usó un arma, entre a un comercio, empuñando un arma no está en sus reales cabales, creo que la abstinencia es el desencadenante de esa situación”.