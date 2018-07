Por Rafael Di Donato

El 10 de Julio fui cesado por el Intendente el compañero Andres Lima .

Quiero hacer algunas precisiones

1) La mesa Política no pidió mi cese ni directa ni indirectamante

2) Hubo cuestionamientos a mi gestión siendo Director de Tránsito .(Aclaro que hace más de 1 año y medio que no soy Director de Tránsito y que de ese cargo pasé al Congreso de Intendentes sin que nadie la cuestionara )

3) Me presente ante dicha comisión , (me parece imprecindible dar la cara ) , expuse las explicaciones del caso , quedando aclarado que me ajuste a derecho y que jamás me beneficie de ninguna decisión tomada siendo Director.

4) Agradezco a el Intendente la confianza depositada en mi , la que creo no fue de mi parte defraudada

5) La resolución de mi cese fué suya , la respeto tanto como discrepo , y no necesita motivos para cesarme , le asiste el derecho de hacerlo .

6) Creo que es éste un buen gobierno , donde hay compañero/as valiosos que han puesto lo mejor de si , para llevar adelante una tarea compleja en una intendencia destrozada y endeudada por la anterior admistracion.

La politica es tan buena o mala según quien la ejerza , és la discusión abierta y franca de aquello que nos une o nos separa y que no hay ninguna decisión sobre la cosa pública que no tenga detrás una ideologia que la sustente . Discrepo con el procedimiento que llevo a mi cese , pero es el tiempo el que pondrá las cosas en su lugar y no es éste el momento de hablar de cuestiones personales , necesitamos de la unidad para gobernar y para volver a ganar .

Estoy seguro que primarán esos valores mas alla de la diferencias de estilo . La última elección le costo al departamento una deuda de casi 40 millones de dólares y el atraso de 5 años en su infraestructura , perdió el Frente Amplio , pero mas perdió la ciudadania , y de la misma los que menos tienen , porque son los que más necesitan un estado presente y activo que haga posible borrar las diferencias territoriales( una más entre tantas ) de una ciudad , que es a la vez varias ciudades en si misma , con profundas diferencias de calidad de vida , según sea el lugar en el que a cada ciudadano le toque nacer y vivir .

No habrá de mi parte insultos , ni “denuncias ” o “críticas” traschonadas que solo se hacen según y cuando convenga .

Agradezco a los funcionario/as municipales con los que trabajé su dispocisión y voluntad , con ellos aprendí de gestión más de lo que dice cualquier manual.

También a los compañeros con los que compartí horas de angustia y tensión (nadie gobierna para ser feliz ) asi como los buenos momentos .

Me voy igual de convencido que cuando entré , no tengo resentimientos ni rencores , éste es el gobierno de mi fuerza política , mas alla de cualquier discrepancia nadie duda que siempre he dicho lo que pienso , sin especular ni esperar nada a cambio .

La vida es movimiento y sigue . Es bueno saberlo.