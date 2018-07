Cra Soledad Marazzano (Frente Amplio) “El déficit actual es el más elevado desde el año 2005”

La Contadora Soledad Marazzano, Edil del Frente Amplio, hizo referencia a la rendición de cuentas 2017 presentada por la intendencia de Salto “Hemos escuchando algunas voces, algunas personas que han salido a hablar del tema. Primero que todo dejar claro, que cuando se dice que este gobierno no tiene presupuesto no es verdad. Que no tenga el propio de este gobierno es verdad, pero presupuesto se tiene, créditos y dinero abierto se tiene y es el mismo que tenía Coutinho y se va ajustando año a año, es un presupuesto bastante holgado y grande. Ojalá cuando fuimos parte de la intendencia hubieramos tenido un presupuesto tan grande, se tiene presupuesto y se tiene autorización para gastar” expresó en primera instancia, quien fuera en su momento Directora de Hacienda, durante el período 2005-2010, cuando el intendente era Ramón Fonticiella.

“Comparar lo que se tenía previsto con la realidad es un error, eso es lo que Coutinho pensaba gastar, no lo que Lima había previsto” agregó.

En referencia al déficit actual y los números brindados por el director de Hacienda, Licenciado Gustavo Chiriff agregó “El número del déficit, es el primero que uno va a buscar en una rendición de cuentas. El déficit quiere decir que los ingresos fueron inferiores a la recaudación, o sea a los ingresos”.

“No tenemos que confundir deudas con déficit, está claramente en ascenso el déficit. El déficit es el más elevado desde el año 2005, hablamos del déficit del ejercicio, el acumulado va en escala ascendente notoriamente” destacó.