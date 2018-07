Lic. Fabián Bochia “Muchos de los que nos critican son los que no pagaron los sueldos, clausuraron piscinas y en 5 años la obra fue “suma cero””.

El Licenciado Fabián Bochia, Secretario General de la Intendencia de Salto se refirió a la situación puntual del turismo en nuestro departamento durante las vacaciones de julio “Primero que nada respetamos que haya gente que piense distinto a nosotros, si tenemos que pensar en la globalidad, estamos transcurriendo el mes de julio, las vacaciones en la educación. Tenemos primaria en la educación pública que tuvo solo la primer semana, primaria en la educación privada tiene dos semanas, al igual que Universidad, IFD y UTU, por lo tanto hay un desfasaje. En las últimas dos semanas del mes vienen las dos semanas de vacaciones en Argentina, a su vez Argentina devaluó su moneda en un 55% de enero a mayo. Cuando uno devalúa lo primero que hace es complicar las importaciones y las salidas al exterior porque empieza a valer mucho el dolar. Para los argentinos es más costoso” expresó el jerarca en primera instancia.

“Se vendieron menos entradas en la primer semana en Daymán, pero también se vendió más en Arapey. Pero no es solo eso, No solo Daymán es Municipal existe el turismo de parques termales y un turismo de compras que ha crecido y ha generado que en Salto Shopping y Terminal no se pueda entrar muchas veces. Los fines de semana encontrar un lugar para estacionar es muy difícil y se ven vehículos de varios lugares” declaró.

“Por suerte Salto no es solamente termal, tiene un gran centro, un gran Shopping, Costanera, Shopping, Parques Acuáticos, Represa, Cine Teatro, Museo, eso es una clara gente que hay gente que viene a Salto y no solo por las termas” agregó.

Bochia además se refirió a las declaraciones públicas y puntualmente a las críticas de algunos sectores de la oposición “Muchos de los que nos critican son los que no pagaron los sueldos, clausuraron piscinas y en 5 años la obra fue “suma cero”. Nosotros estamos con todo al día, funcionarios, salarios, aportes, proveedores e inaugurando obras. Se hicieron baños a nuevo y piscinas que hacía más de 20 años que no se hacían. Pero bueno, es parte del juego, quienes fundieron lo público ahora tienen las soluciones para todo y critican en una especie de sectarismo que se entiende solo en la militancia frenética porque no tienen ninguna capacidad de análisis, pero el juego democrático también permite que los que destrozan todo hoy salgan como salvadores.