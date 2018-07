Enzo Paique (Vamos Salto) “Los directores ganan más de $ 100.000, nos llama la atención que no se tomen la molestia en visitar los centros termales”

Enzo Paique, dirigente de Vamos Salto hizo referencia al Turismo en Salto durante el transcurso de estas vacaciones de invierno “El manejo de turismo que se viene informando no es un tema desde la derecha ni el Partido Colorado, es la situación de centros termales. Si la ocupación no es la que se espera lo que peligra son puestos de trabajo. Estuvimos en los centros termales, faltó previsión, trabajo, difusión del destino termas

“La mayoría está diciendo que la temporada ha sido mala” agregó.

Paique se refirió a las declaraciones de Christian Pintos, criticando la administración Coutinho en Turismo “Nos llamó la atención que a 3 años de gobiernos se excusen y no asuman responsabilidades. Que se diga que no pueden salir a criticar desde el Partido Colorado, diciendo que no había papel higiénico en las termas, la verdad es que nos llama mucho la atención. Cuando Germán llega al gobierno tuvo que hacer a nuevo el techo de la piscina cerrada de Termas del Daymán- Sin embargo no salimos a decir nada. Lo que sí había cuando estaba Germán es que cada temporada se superaba el record de ventas, era un orgullo para todos los salteños que la ocupación aumentaba”.

“Decir que no conoce la ocupación un director de la intendencia nos llamó la atención, sabemos y vemos que los directores ganan más de 100.000 pesos, nos llama la atención que no se tomen la molestia en visitar los centros termales” sentenció.