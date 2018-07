Quiénes son los 6 candidatos para reemplazar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

Cristiano Ronaldo fue transferido a la Juventus de Italia tras nueve años muy exitosos en el Real Madrid. Sin el luso, la “Casa Blanca” ahora apunta a su sustituto. Son al menos cinco los nombres que baraja la dirigencia, que promete romper el mercado.

NEYMAR (PSG)

El que pica en punta es el brasileño, por quien los medios españoles vienen insistiendo desde el mercado de pases pasado. De hecho, por estas últimas horas, la prensa española añadió como información que un emisario del Real Madrid habría viajado a Brasil para agilizar su contratación. No será fácil negociar con el PSG, que pagó 222 millones de euros por el futbolista de 26 años.

EDEN HAZARD (CHELSEA)

El futbolista del Chelsea, valuado en 110 millones de euros y de gran campeonato mundial en Rusia 2018, es otra de las apuestas fuertes que tiene en mente la dirigencia del Real Madrid. “Es el plan B si no se logra fichar a Neymar”, anunció el diario español Marca. Mientras tanto, el belga envió un guiño a la “Casa Blanca”: “Estoy bien en el Chelsea y por ahora nadie me ha presentado una oferta. ¿Si ya no me hace soñar el Madrid sin Zidane? Es verdad que es alguien especial pero el Madrid hace soñar a todo el mundo. Con o sin Zidane la camiseta del Madrid es especial. Pero también me va bien de azul así que no me molesta quedarme”, dijo en una entrevista a BeIn Sport.

KYLIAN MBAPPÉ (PSG)

Es la “figurita” más difícil por el gran Mundial que está llevando a cabo con su selección. Es un caso similar al de Neymar porque el Real Madrid deberá negociar con el PSG. Sin embargo, la edad del francés, apenas 19, sería el principal impedimento para la dirigencia española que para sentarse a negociar necesitará desembolsar al menos 120 millones de euros.

HARRY KANE (TOTTENHAM), ROBERT LEWANDOWSKI (BAYERN MÜNICH) Y PAULO DYBALA (JUVENTUS)

Estos tres delanteros figuraron en la carpeta de Florentino Pérez en el mercado de pases pasado y podrían ser nuevamente opción. El inglés de 24 años, tuvo una gran temporada en el Tottenham y es el goleador del Mundial de Rusia 2018. El polaco tiene 29 y se desempeña en el Bayern Münich. Mientras que el argentino de la Juventus (24) podría emigrar tras la llegada de Cristiano Ronaldo al elenco de Turín.

Fuente: Infobae