Hazard y Courtois criticaron duramente el juego de Francia: “Son el antifútbol”

Posted by

Bélgica cayó ante Francia por la semifinal del Mundial de Rusia 2018. El conjunto galo ganó 1 a 0 con gol de Umtiti y disputará su tercera final de Copa del Mundo en 20 años. Al término del juego que se desarrolló en San Petersburgo, dos de las máximas figuras belgas dialogaron con la prensa y criticaron duramente el juego francés.

“Prefiero perder con esta Bélgica, que ganar con esa Francia”, disparó Eden Hazard, uno de los mejores jugadores de la Copa del Mundo. Y agregó: “Estoy decepcionado, merecíamos más. Francia jugó todo el rato igual: defendiendo, pero les ha funcionado”.

Asimismo, el futbolista del Chelsea se mostró orgulloso por lo que brindó su selección: “Le mostramos a Bélgica lo que podemos hacer. Como capitán de este grupo, debo estar satisfecho con lo que hemos logrado. Creo que fuimos el mejor equipo de esta Copa del Mundo”.

Por su parte, Thibaut Courtois, en diálogo con RTBF, disparó: “Francia jugó al antifútbol, no son mejores. Es frustrante perder contra un equipo que no juega a nada y que se ha defendido con once jugadores a 40 metros de su portería”.

“Su delantero siempre estaba a treinta metros de la portería, algo que nunca he experimentado con el Chelsea. Hubiera preferido haber perdido contra Brasil, un equipo que se atreve a jugar al fútbol y que podría ser mejor que nosotros. Francia no lo es, y es por eso que esta derrota sabe muy mal. Simplemente tienen mucho poder y han marcado la diferencia una vez”, cuestionó.

Y recordó el partido previo de Francia: “Contra Uruguay (en cuartos) metieron un gol a balón parado y otro por un error del arquero. Hoy es de córner. Es el fútbol, cada uno juega con sus cualidades. Pero es una pena para el fútbol que Bélgica no haya ganado hoy”.

Las críticas del guardameta también estuvieron direccionadas hacia el árbitro uruguayo, Andrés Cunha: “No pitó bien en absoluto. Los franceses perdieron demasiado tiempo y cometió un error grave en la falta de Hazard en la frontal del área”. Sin embargo, Courtois reconoció que “en los primeros 25 minutos hemos estado demasiado ansiosos” y que le tuvieron mucho respeto “a la velocidad” de Mbappé.