Gato roba el protagonismo a su dueño durante una entrevista

Posted by

El divertido episodio se produjo durante una entrevista acordada por el canal holandés NTR con el historiador y politólogo polaco Jerzy Targalski, un antiguo activista anticomunista que actualmente milita en la oposición gubernamental.

Mientras Targalski denunciaba el hecho de que numerosos ex miembros de los servicios secretos comunistas ocupaban cargos en el gobierno actual, Lisio decidió entrar en plano y llamar la atención de su amo. Y como este no le hacía caso, no dudó en cubrirle el rostro con la cola y hacerle arrumacos de todo tipo.

El video resultante se viralizó rápidamente y acumuló miles de reproducciones.