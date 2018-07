Daniel Cattani (Frente Amplio) “Nunca estuvo en discusión si Lima es o no del Frente Amplio”

Daniel Cattani, reconocido dirigente y militante político del Frente Amplio, actualmente en la Agrupación Arerunguá se refirió a la interna frenteamplista y los trabajos desde su sector “El espacio 567 ha venido creciendo sobre todo en el interior del país que era algo que nos preocupaba. A nivel local tenemos una organización que está trabajando bien, apuntamos a militar y meter mucha cabeza a lo que está pasando a nivel departamental. La intención nuestra también es pensar en el 2019, como retener el gobierno nacional”.

Sobre la Mesa Política del Frente Amplio declaró “Creo que ayer terminó una etapa bastante compleja para la fuerza política, después de muchas discusiones logramos un acuerdo que pensamos va a ser un salto hacia adelante. A partir de ahora vamos a trabajar no solo en la interna de la fuerza política sino en las políticas departamentales y nacionales”.

“Nunca estuvo en discusión si Lima es o no del Frente Amplio, que haya compañeros o compañeras que piensen eso no quiere decir que sea algo desde las bases del Frente Amplio. Hay una situación que viene de muchísimos años es con dos sectores de la misma raíz, a veces acepto y respeto lo que digan, pero Soledad (Marazzano) declaró que Lima no seguía la ideología frenteamplista, pero no existe una ideología frenteamplista. Los que estamos en el Frente Amplio hace años sabemos que con solo leer el artículo 1 del estatuto nacional. Dice que el Frente Amplio es poli-clasista, por lo tanto tiene diferentes corrientes ideológicas, nunca va a haber una sola ideología” declaró Cattani.

“Tengo algunas discrepancias con la conducción de Lima, el lo sabe. El tema es decírselo, las discrepancias hay que manifestarlas cuando uno las tiene, tengo claro que Andrés Lima es adherente al Frente Amplio, para mí es frenteamplista. Que yo discrepe algunos temas es otra cosa” expresó sobre su relación con el actual intendente.

“Tenemos que mantener el compromiso entre todos, donde una “pata” falle el cien-pies empieza a renguear. Hubo un compromiso, la idea es ir viendo que cosas vamos a tener que corregir” agregó.

Sobre las posibles candidaturas a la intendencia dijo “Todo intendente que piense en la reelección es candidato natural, después que llegue a ser Intendente va a depender de lo que haga en el ejercicio de su responsabilidad como intendente, quiero dejar claro algo. Tenemos estatutos que se cumplen a rajatabla y los 3 posibles candidatos que surjan en diciembre 2019, Andrés (Lima) es un candidato natural”.

Además Cattani propuso a Mónica Cabrera como candidata a la intendencia “Puede haber buenos candidatos que no llegan y malos candidatos que no llegan”.