Christian Pintos “El gobierno de Germán (Coutinho) se olvidó que en Termas hace unos años no había papel higiénico”

Christian Pintos, director del área de Juventud y Deportes de la Intendencia de Salto “Estamos trabajando en coordinación con el departamento de turismo en ambas termas, con actividades culturares, sociales y deportivas. Con profesores de deportes, la gente de juventud en ambas termas”.

En referencia a las críticas que recibió el gobierno departamental por el porcentaje de afluencia de turistas en ambos centros termales declaró “No me tocó visitarlas, mi opinión es que la derecha se olvidó de muchas cosas. No sé si es el 50% o el 80%. El gobierno de Germán (Coutinho) se olvidó que en Termas hace unos años no había papel higiénico, habían piscinas cerradas, no le pagaban los sueldos a la gente, hoy son oposición y dicen que no hay gente en Termas.

“Las piscinas están en impecable estado, se le paga a la gente, hay papel higiénico en los baños. Es una clara demostración que es un gobierno serio el nuestro” sentenció.