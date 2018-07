Boxeo: Velada Integración el sábado 14 de julio en club Salto Uruguay.

El sábado 14 de julio en el club Salto Uruguay se realizará una velada de boxeo denominada “Velada Integración” ya que contará con boxeadores de Paysandú, Bella Unión, Montevideo y Salto.

La velada comenzará a las 20 horas y el costo de la entrada será de $ 100, con todas las peleas:

1 Matías Pizarro (Salto) vs. Juan Larriegue (Paysandú)

2 Alex de los Santos (Salto) vs. Agustín Machado (Paysandú)

3 Alejandro Severo (Salto) vs. Matías Sánchez (Paysandú)

4 Romina Sencever (Salto) vs. Lizi Peralta (Paysandú)

5 Marcelo Moreira (Salto) vs Rival a confirmar

6 Melody Escobal (Salto) vs. Rival a confirmar

7 Miguel Porto (Salto) vs. Valentín Monzón (Paysandú)

8 Jairo Quinteros (Montevideo) vs. Tito Macedo (Bella Unión)

9 Matías Gabrielli (Salto) vs. Macos Sconamigllio (Paysandú)

10 César Berriel (Salto) vs. Milton Cardozo (Montevideo)

11 Mario Furtado (Salto) vs. Cristian Melagnio (Paysandú)

12 Belén Robaina (Salto) vs. Yamila Cabrera (Montevideo)

13 David Añasco (Salto) vs. Maxi Pérez (Montevideo)