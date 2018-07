El 87% de los uruguayos incluye el mate en el desayuno, según encuesta

El mate forma parte de la identidad de los uruguayos, al punto que -según la consultora Opción- para 8 de cada 10 es el protagonista en los desayunos.

Con una buena charla, en rueda de amigos o en silencio, el mate suele ser desde el mejor compañero a una de las primeras redes sociales.

Según una encuesta realizada por la consultora Opción sobre comportamientos alimenticios de los uruguayos y que este martes publica El Observador, ocho de cada diez personas mayores de 16 años dice que incluye el mate en su desayuno.

Para los hombres de nivel educativo medio y que tienen entre 35 y 59 años, es cuestión de costumbre; mientras que para las mujeres, la respuesta del por qué de su elección, tuvo que ver con que es saludable.

En la encuesta, quienes demostraron ser los que menos desayunan, fueron las personas de entre 16 y 34 años, y el por qué, depende de quién se trate.

En el caso de los hombres mayores de 60 años y con niveles educativos medio y alto que suelen no desayunar, es la falta de hábito la que los lleva a tomar esa decisión.

En las mujeres de entre 16 y 34 años, del interior y de niveles educativos bajos, la falta de tiempo fue la causa mencionada.

El no tener dinero fue nombrado en primer lugar por el 8% de los encuestados y el 5% dijo que no desayuna porque no le cae bien.

Con un consumo de 8 kilos per cápita de yerba, Uruguay es el país más matero.

Virginia Natero, de la Asociación Uruguaya de Nutricionistas, considera que los uruguayos incorporan cada vez más el hábito del desayuno.

Dijo que incluir el mate en el desayuno es positivo solo si se lo considera un complemento.

Aseguró que un 64% de la población del Uruguay tiene sobrepeso u obesidad.

Una estrategia efectiva es adquirir buenos hábitos de alimentación, como hacer las cuatro comidas del día.

Fuente: Subrayado