Casi 500.000 personas ya se vacunaron contra la gripe; quedan unas 100.000 dosis

MSP exhorta a la población de riesgo a inmunizarse antes de que finalice julio y que no consulte en los centros de salud si los cuadros no son graves.

Desde que comenzó la campaña de vacunación contra la gripe hasta la fecha se dieron 475.227 dosis.

Dentro de los grupos denominados prioritarios o de riesgo, el Ministerio de Salud Pública informó que se ha suministrado la vacuna al 23% de las embarazadas, al 55% del personal de salud, al 30% de los mayores de 65 años y al 20% de los menores de 5 años.

Se espera que antes de que finalice el mes de julio se puedan dar las 100.000 dosis restantes.

INFECCIONES RESPIRATORIAS

“Las infecciones respiratorias están en aumento. Esperable totalmente para esta época”, afirmó Teresa Picón directora de Inmunizaciones del MSP.

La vacunación contra la gripe y el lavado de manos son las herramientas más accesibles para la prevención de las enfermedades respiratorias.

Según pudo constatar el Servicio de Emergencias de la Asociación Española, la mayoría de las consultas proviene de personas que no han sido inmunizadas contra la gripe.

Desde las emergencias, se exhorta a la población a no concurrir a los centros de salud y consultar desde su casa si los cuadros no son graves para no sobrecargar el servicio.