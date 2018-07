Senador Germán Coutinho “Radio Arapey es parte de mi vida”

En el aniversario número 25 de Radio Arapey, las diferentes personalidades de nuestro medio, referentes políticos, sociales e institucionales dedicaron algunos minutos para saludar, reflexionar y compartir este aniversario con anécdotas e historias de las que la radio fue parte en este cuarto de siglo.

El Senador Germán Coutinho, ex intendente de Salto y en su momento periodista deportivo en Radio Arapey y otros medios expresó “Felicitar a la radio, 25 años la verdad es que me hace repasar gran parte de mi vida. Viví muchas experiencias como periodista deportivo en Radio Arapey y muchas partes más en la historia política. Radio Arapey es parte de mi vida”.

Coutinho repasó algunas de sus vivencias en Radio Arapey “El millón de anécdotas con el “Ruso” y todo lo que puso en su vida en esa radio. Lo que era en ese sentido, los momentos que estuvimos muy fuertes y muy unidos. Fuerte, no regalaba nada. No quería dejar de saludar, felicitar y compartir el empuje que le ponen, es claro que en los contenidos podemos coincidir o no pero se me vienen muchas cosas a la cabeza de momentos que se vivió en la radio”.