Ernesto “Potro” Castro·”Uno tiene gratos recuerdos y formamos parte de esa familia de Radio Arapey”

Ernesto Castro, actual director del área de Comunicaciones de la Intendencia de Salto, formó parte de Radio Arapey con su programa “Caribemanía” y siendo parte del equipo deportivo entre otras actividades, el popular “Potro” envió sus salutaciones en los 25 años de Arapey “Las felicitaciones por este nuevo aniversario de la radio, espero que estén pasando bien. Uno tiene gratos recuerdos y formamos parte de esa familia de Radio Arapey”.

“Uno no cambia como persona, un cargo en lo personal no me cambia nada. En los medios de comunicación siempre voy a estar cerca. Desde los 15 años que trabajo en radio y siempre mantuve la misma forma de trabajar, en los medios que he estado siempre me ha ido bien, con las puertas abiertas, estuve en Radio Cultural, en Emisora del Éxodo que era la hermanita menor de Cultural y luego en Arapey y ahora en Libertadores. Siempre me he ido bien, con las puertas abiertas y soy muy agradecido” remarcó.