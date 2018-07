Denuncian incendio intencional en Pueblo Las Flores

Próximo a la hora 19.30 del domingo se tuvo conocimiento que en Pueblo Las Flores una finca se estaba incendiando, concurriendo al lugar encontrándose en llamas, sin personas dentro y vacía. Luego de controlado, personal Policial se entrevista con el propietario, quien manifiesta que hace cuatro meses no vive en la casa, que se retiró del lugar porque no toleraba más la situación por reiterados hechos que le han sucedido, que no prestará declaraciones en forma voluntaria y en el día de hoy presentará denuncia penal. De acuerdo a disposición Fiscal, a la hora 20:00 se hace presente en el lugar el Jefe Regional de Bomberos, realizando inspección ocular en la finca para posterior informe. Intervino Seccional Décima.