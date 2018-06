Dr. Pablo Perna “Este gobierno ha fracasado en políticas de educación, hay que poner mano dura y plomo”

El Doctor Pablo Perna hizo referencia a las declaraciones del hoy Abogado de la Intendencia de Salto, Dr. Federico Álvarez Petraglia, ex juez “Esto es una judicialización de la política, desde que asumió Lima hubieron 5 denuncias penales, una ya la archivaron, luego hicieron 4 más, de las cuales 1 se declinó competencia. Las denuncias que presentó Álvarez Petraglia no tienen fundamento alguno. Es ridículo. Es una cuestión política, no me preocupa este tipo de denuncias, consideramos que no tienen ningún asidero político sólido”.

En referencia a las declaraciones públicas de la diputada Manuela Mutti sobre el comerciante asesinado en Salto Nuevo, Perna expresó “El delito es hacer circular la versión. La única irresponsable que afirmó que el comentario era cierto fue la diputada Mutti. Lo importante no es que pida disculpas a los medios de comunicación, lo importante es que pida disculpas a la familia, a quienes se sintieron agraviados. El daño ya está hecho, hoy en día en el comercio de De Mattos ha mermado la clientela, la gente cree que vende drogas. En primer lugar que pida disculpas a las personas agraviadas”.

“No tengo dudas que la inseguridad se soluciona con educación, pero eso lo veremos en 15 o 20 años, pero hoy como este gobierno ha fracasado en políticas de educación, hay que poner mano dura y plomo. Mano dura en las penas, en que cabeza cabe que una persona mate y en dos años y tres meses esté libre” declaró respecto a la inseguridad.