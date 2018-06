Coppola tras su reencuentro con Maradona: “Es el cierre de una pareja que se ama”

El ex representante del 10 dio detalles de su reencuentro en Rusia: “Le dije que lo amaba y él me dijo que nunca dejó de amarme”.

Argentina clasificó a octavos de final en la copa del Mundo tras un agónico pase de fase de grupos. Antes del encuentro de la selección ante Nigeria, en los palcos del estadio sucedía un momento mágico: la reconciliación de Guillermo Coppola y Diego Armando Maradona.

“Estábamos en el hospitality y me dijeron que pasó Diego con cara de pocos amigos. Nosotros estábamos en el box 38 y él en el 45. Encaré y fui, a suerte y verdad. Abrí la puerta y él estaba frente a esa puerta con dos amigos que yo conocía. Se sorprendió al verme, pero le vi su cara y no hubo palabras. Solo un fuerte abrazo, mucha lágrima y emoción total. Inmensa. Un abrazo, que a pesar de haberlo hecho el día que falleció su papá en el velatorio, nos debíamos este, y afortunadamente y gracias a Dios, se produjo”, contó Coppola.

“Yo digo que uno no puede pasar la vida sin cumplir los sueños y yo sigo cumpliéndolos, gracias a Dios, que me permitió ese abrazo, esas lágrimas de ambos. Un abrazo profundo y sentido de ambos, donde nos dijimos lo que sentíamos cada uno, el amor que nos teníamos”, detalló Guillermo sobre ese momento en diálogo con el programa radial No está todo dicho.

¿Qué se dijeron los ex mejores amigos? “Le dije que lo amaba y él me dijo que nunca dejó de amarme. Era una novela, porque lo vivimos así, con esa emoción y sentimiento puro. Y nada… hubo que lidiar 50 segundos, un minuto de abrazo y lágrimas, hasta que después nos pusimos a conversar de cómo estaba yo, cómo estaba él, cómo me veía él a mí. Diego siempre tirando algún palito. Me dijo que me vio bien, pero más viejo, y le dije que sí, que los años pasan… Pero fue un muy lindo encuentro. Yo le dije que lo veía bien, que estaba muy bien. Él se emocionó mucho, fueron 40 minutos. Después nos fuimos a nuestro box y él se quedó en el suyo”, contó emocionado el representante.

Para Coppola, este momento era necesario en su vida: “Esto es como el cierre de una pareja que se ama profundamente y que lo pudimos expresar. Siento que eso es lo más importante del encuentro, que algún día se terminará el recorrido que estoy haciendo en esta vida y me llevo ese abrazo, porque era lo que me faltaba…”.