Mountain Bike: Kian Santana es nuevamente campeón Nacional.

El salteño Kian Santana logró un nuevo título de campeón Nacional de Mountain Bike XCO, ya es el cuarto consecutivo, una gran actuación del biker naranjero que sigue demostrando estar a un gran nivel.

En su cuenta de facebook Santana expresó: “La verdad que muy contento no solamente por ganar la carrera sino que también por el público presente que se hizo sentir de verdad y a toda la organización muchas gracias por tremenda carrera. También agradecer a los que me apoyan más de cerca, mi familia, entrenador Caco, amigos y a mis sponsors que sin ellos esto no sería posible, Scott Uruguay Oficial Camila Apel Comunicación Municipio Maldonado. Aquí aprovecho a presentar a un nuevo sponsor que será parte de mi camino gracias Mentor Uruguay espero que así como ellos se puedan sumar muchos más para poder cumplir todos mis objetivos, sabemos lo difícil que se ponen las cosas aquí en Uruguay cuando estamos compitiendo a este nivel. Gracias”.