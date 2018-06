“Vale 200 millones menos”: burlas a Neymar por simular un penal y ser descubierto por el VAR

El astro brasileño Neymar fue protagonista de una acción histórica con el uso del VAR en el Mundial de Rusia 2018. El atacante de 26 años simuló una infracción dentro del área y el árbitro holandés Björn Kuipers, que la había cobrado, corroboró su fallo con el uso de la tecnología y dio marcha atrás en su decisión.

Neymar tuvo un duelo particular con el colegiado holandés quien evitó caer en la trampa del jugador del PSG y no le cobró la mayoría de sus caídas. Finalmente, el astro del PSG logró convertir un gol en el cierre del partido, aunque eso no evitó las bromas en contra en las redes sociales.

Neymar ingresó al área y al sentir una mano que lo tomaba paró de jugar y se quedó mirando a Kuipers, esperando a que cobre la falta. El holandés lo hizo, sin embargo, antes las quejas de los defensores de Costa Rica y el aviso de los Árbitro Asistentes de Video, pudo ver que había sido una simulación del atacante.

El árbitro se retrotrajo en su decisión, le pidió el balón a Neymar y se lo dio a los rivales para que pongan la pelota en juego. El crack de Brasil no recibió ninguna tarjeta pero los usuarios de las redes no pudieron evitar reírse del momento.