Patrice Evra reveló una desanécdota con Cristiano Ronaldo: “Si te invita a comer a la casa, di que no”

El defensor francés Patrice Evra, actualmente jugador del West Ham, ya forma parte de Les Bleus y no está disputando el Mundial de Rusia 2018, pero ha jugado con varias de las estrellas del torneo y por eso es tenido en cuenta por varios medios internacionales para hablar sobre ellos. En declaraciones para ITV Sport, ha revelado unas desconocidas anécdotas sobre Cristiano Ronaldo.

Luego de que el astro portugués anotara un hat-trick ante España, Evra confesó una divertido suceso con CR7 de la época en la que fueron compañeros en el Manchester United. El lateral galo lo hizo para graficar el espíritu competitivo del capitán de la selección portuguesa.

“Daría este consejo a cualquiera: cuando Cristiano lo invite a comer a su casa, solo di que no”, comentó Evra, quien luego detalló por qué nadie debería aceptar un almuerzo en casa de Ronaldo.

“Me dijo que fuera después del entrenamiento y fui. Yo estaba cansado, en la mesa solo había ensalada, pollo y agua. No había nada de refrescos. Comenzamos a comer y pensaba que después habría carne, pero no. Terminó de comer, se puso de pie y comenzó a jugar con una pelota. Me dijo que hiciéramos toques y yo le respondí que si podía terminar de comer. Después de eso, me pidió que fuéramos a la piscina. Cristiano es una máquina y no quiere dejar de entrenar”, detalló Evra.

Además, el actual jugador del West Ham recordó otro momento en el que Cristiano Ronaldo demostró su mentalidad ganadora y su hambre de victorias. Una anécdota que incluye a Río Ferdinand y que explica por qué siempre quiere ganar.

“Una vez Cristiano estaba jugando al ping-pong con Ferdinand y Río le ganó. Todos nos pusimos a gritar y se notaba que Cristiano estaba molesto. Tras eso mandó a su primo a comprar una mesa de ping-pong, estuvo entrenando dos semanas en casa y después ganó a Ferdinand delante de todos. Así es él, por eso no me sorprende que quiera ganar más Balones de Oro, o que quiera ganar el Mundial”, explicó.