Poner dinero sobre la mesa ayuda a los pacientes cardíacos a hacer ejercicio

Posted by

El dinero importa a la hora de motivar a los pacientes de enfermedad cardiaca para que hagan más ejercicio, según una nueva investigación realizada en EEUU.

El estudio incluyó a 105 pacientes de enfermedad cardiaca, con un promedio de edad de 60 años, que usaron unos podómetros de muñeca durante 24 semanas. Los participantes se dividieron en dos grupos.

Un grupo recibió unos objetivos de pasos personalizados, una retroalimentación diaria y 14 dólares cada semana durante las primeras 16 semanas. También podrían perder 2 dólares al día por no lograr los objetivos de pasos. Los del otro grupo (el grupo de “control”) también usaron los podómetros, pero no recibieron ningún incentivo ni retroalimentación.

Mientras recibían el dinero, los pacientes del grupo del incentivo aumentaron significativamente sus niveles de actividad física, y caminaron 1,368 pasos más al día que los del grupo de control, mostraron los hallazgos.

Incluso después de dejar de recibir la paga, los pacientes del grupo del incentivo seguían dando 1,154 pasos más al día que los del grupo de control, indicaron los investigadores.

Los pacientes del grupo de control no realizaron un cambio significativo en sus niveles de actividad física, según el estudio publicado en línea el 13 de junio en la revista Journal of the American Heart Association, y divulgado por HealthDay.

“Se trata de uno de los primeros ensayos clínicos que ha usado incentivos económicos y ha encontrado que los aumentos en la actividad física se mantuvieron incluso después de dejar de aplicar los incentivos, una posible señal de formación del hábito”, comentó el autor principal, el Dr. Mitesh Patel, en un comunicado de prensa de la revista. Patel es profesor asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania.

“Un elemento clave de nuestro estudio fue que los incentivos fueron diseñados para usar el principio económico conductual de la aversión a la pérdida, que afirma que para una recompensa del mismo tamaño, la mayoría de las personas están más motivadas cuando se les dice que podrían perder una recompensa que cuando se les dice que podrían recibir una recompensa”, indicó Patel.

El primer autor del estudio, el Dr. Neel Chokshi, dijo que “hay mucho interés en usar dispositivos portátiles para aumentar los niveles de actividad en los pacientes cardiovasculares de riesgo alto, pero se desconoce cuál es el mejor modo de diseñar este tipo de programas”.

Chokshi es cardiólogo en la Facultad de Medicina y director médico del Programa Deportivo de Cardiología y Aptitud Física de Penn Medicine.

“Nuestro ensayo es uno de los primeros en probar el uso de la tecnología móvil con un programa basado en casa, y encontró que aunque los dispositivos portátiles solos no fueron efectivos, combinarlos con los incentivos económicos y un establecimiento de objetivos personalizados aumentó significativamente los niveles de actividad física durante el periodo de seis meses”, añadió.

La enfermedad cardiaca es la principal causa de mortalidad en los Estados Unidos. Hacer ejercicio de forma regular reduce el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares y de fallecer de los pacientes con enfermedad cardiaca en hasta un 30 por ciento, pero la mayoría no hace la suficiente actividad física, indicaron los autores del estudio.