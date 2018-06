Padre de Charles Ferreira “Queremos que se haga justicia, un responsable tiene que haber”.

Juan José Barreto, padre de Charles Ferreira, el joven fallecido hace 11 años en el kilómetro 11 de la Ruta 31, contó novedades sobre la investigación, en base a las declaraciones del Policía “arrepentido”, Barreto reafirmó que busca la verdad sobre la muerte de su hijo “Estamos siempre en la lucha y la búsqueda de la verdad. Hablamos con la Fiscal, ella busca pruebas y se comprometió ir hasta el fondo, queremos que se haga justicia, un responsable tiene que haber”.

“El Policía declaró en el Juzgado, la declaración de el es fundamental en el caso, se abrió un indicio para encontrar otras pruebas. No se explica porque el Fiscal en 10 años no pidió una prueba. Ella encontró contradicciones en el expediente, no sabe porque el fiscal no trabajó en esas contradicciones que había” expresó.

“Yo siempre luché por mi familia, voy a llegar hasta donde haya que llegar” dijo.