María Márquez Rossi (Lista 7) “No conozco proyectos propios de la diputada Eguiluz, es gente que no vale la pena”.

La Maestra María De Los Ángeles Rossi, edil, vicepresidente de la Junta Departamental de Salto y principal referente de la Lista 7 del Partido Colorado dialogó sobre la interna partidaria y puntualmente sobre una reunión realizada entre sectores de su partido, en la que no estuvo invitado el sector de Vamos Salto “Tengo entendido que Vamos Salto no fue invitado, el que organizó la reunión fue el dr Adrián Baez. No fue invitado por una simple razón, ya habían tenido esas reuniones, veíamos que las cosas estaban quedando en charlas.

“Yo no discrimino a nadie, a mí me discriminaron muchas veces por decir la verdad. El partido se hace por sectores, estamos en una época de crisis, fuimos felices, tranquilos, nos encontramos con gente que hace tiempo que no veíamos. Lástima encontrar la casa del Partido en esas condiciones, da mucha pena tener una casa del Partido con dos plantas en un lugar neurálgico de la ciudad en esas condiciones. Estaban en el piso los cuadros de nuestros Presidentes” sentenció.

“Yo no vi como una división que Vamos Salto no estuviera en la reunión, creo que el final’ de esto va a ser una reunión de todos los partidos y todos los sectores” manifestó sobre la reunión mantenida en la Casa del Partido Colorado.

“No hay ave que vuele con un ala sola, tenemos un ala que hay que recomponerla porque el Partido con un ala sola no vuela y menos con soberbia” agregó Márquez sobre la interna.

La Edil, ex presidente de la Junta Departamental de Salto hizo referencia a la reunión que mantuvieron las diputadas por Salto “Lo de la Republicana se lo acreditaron personas que no fueron, eso ya estaba definido. Festejo que las tres diputadas en algún momento se dispongan a trabajar, las tres diputadas se desperaron, tuvieron una reunión en tres años y medio para adjudicarse un logro que fue ajeno”.

Consultada puntualmente por las legisladoras salteñas, Márquez dio su punto de vista “Catalina es una colega que la veo sensible pero no aprovecha su cargo, sigue siendo cero proyecto” dijo sobre Catalina Correa.

Márquez fue algo más dura con Manuela Mutti “La Diputada mutti nos está haciendo pasar vergüenza”

Finalmente se refirió a la Diputada del Partido Colorado Cecilia Eguiluz “Pensé que estábamos hablando de buenas personas. No conozco proyectos propios, ninguno, es gente que no vale la pena gastar tiempo”.