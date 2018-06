Maradona salió en defensa de Messi: “Yo fallé cinco penales seguidos y seguí siendo el mismo”

Posted by

Diego Armando Maradona criticó al director técnico de Argentina, Jorge Sampaoli, después del empate 1-1 en el debut de la selección argentina y señaló que “jugando así” el entrenador “no puede volver a Argentina”.

“Creo que Argentina jugando así, Sampaoli no puede volver a Argentina. Es una vergüenza no tener una jugada preparada sabiendo que los de Islandia medían 1 metro 90. Tiramos todos los córners a cabecear y no hicimos una jugada corta”, declaró Maradona este sábado al canal interestatal Telesur.

Maradona consideró que el empate se debió “al no trabajo” del técnico quien, en su opinión, no tenía jugadas preparadas y tampoco un estudio real del rival.

Para Maradona, no sólo fue el juego que propuso Islanda, sino que el empate se debió a que el seleccionado argentino no supo cómo resolver el partido y tampoco responder la propuesta del rival.

No obstante , Maradona no critica a los jugadores “y menos a (Lionel) Messi que dio la cara y dio todo lo que tenia que dar”.

También brindó su opinión al respecto sobre el penal de Lionel Messi y dijo: “yo erré cinco seguidos y sin embargo seguí siendo Maradona, el juego de Argentina y los dos puntos que perdió Argentina no creo que pasen por el penal de Messi, absolutamente”.

El 1 a 1 obliga al seleccionado argentino a ganar contra Croacia y Nigeria para que no se le complique su pase a los octavos de final.