Dr. Pablo Perna "Si vuelve a ganar el Frente Amplio nos vamos a convertir en una nueva Venezuela".

El Dr. Pablo Perna, se refirió a diferentes temas, entre ellos la inseguridad y la interpelación al Ministro Bonomi “Preocupa a todo el mundo el tema de la inseguridad, este tema se soluciona con mano dura, firme. Si bien no tengo lugar a dudas que la educación es importante, pero para educar a los delincuentes lleva 20 años. Esa gente lo único que respeta es el castigo, el miedo”.

En referencia a la problemática de las drogas manifestó “La guerra contra la droga la perdimos, la droga ha triunfado no solo en el Uruguay sino en el mundo, esto es una batalla perdida, por lo tanto hay que cambiar las cabezas. Es una guerra perdida, sino reconocemos esto somos ingenuos. Hay que cambiar la estrategia, acá hay que legalizar todas las drogas. El que fue un adelantado en decir que había que legalizar todas las drogas fue Batlle. Es la única forma, hoy como estamos la droga “coimea” a políticos, a policías. Lo que genera que las drogas no estén legalizadas es mayor corrupción, mayor ajuste de cuentas”.

“Yo no estoy a favor de las drogas, estoy a favor de la libertad. Hay que legalizarla, no solamente en el Uruguay” manifestó.

Respecto a la decisión del ex Presidente Mujica de legalizar la marihuana dijo “Yo nunca votaría a Mujica, pero es una persona que respeto profundamente. Es uno de los políticos de izquierda más coherentes, vive de acuerdo a lo que piensa. No como muchos frentistas que se visten de pobres pero les gusta el dinero y el lujo, lo que hizo Mujica respecto a la marihuana fue un gran paso”.

“Este gobierno justifica al delincuente, el gobierno ha dado señales de protección al delito” indicó.

Perna se refirió a la actualidad política a nivel local y nacional “El Frente Amplio tiene que irse del gobierno, porque los lumpen que nos están gobernando, chantas como Sendic son indignantes. Hoy el intendente que tenemos ayudó para que gente como Sendic sea vicepresidente y Sendic lo ayudó a el para que sea intendente, económica y políticamente. Si vuelve a ganar el Frente Amplio nos vamos a convertir en una nueva Venezuela. Yo soy Colorado, pero no me importa si gana Novick o el Partido Nacional. Me importa que cambiemos este gobierno por el bien de todos los uruguayos”.

“Creo que a nivel nacional va a ganar el Partido Nacional, no digo que sea la mejor opción pero va a ganar, creo que acá en Salto, un candidato como Germán va a hacer que se polarice. Por un lado Lima por el hecho de ser intendente y por el otro Germán que más allá de haber cometido errores hizo grandes cosas por Salto” expresó en referencia a la realidad departamental.

“Acá en Salto se va a polarizar entre Lima y Germán que uno ve como trabaja, que está full time para esto. Creo que Germán va a terminar ganando” agregó.

“Germán es el único que puede sacar al Frente Amplio en Salto” concluyó.