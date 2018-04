Alberto Villas Boas (Junta Departamental) “La Junta requiere respeto del presidente hacia las demás filas. No es tiempo de salir a hacer campaña política”.

Alberto Villas Boas presidente de la Junta Departamental de Salto hizo referencia a las principales novedades en el legislativo “Estamos trabajando en temas muy importantes, en esta próxima sesión a pedido de ediles del Partido Nacional se convocó a personas de la Central Hortícola, ellos solicitaron a la Junta para exponer sus avances y contratiempos”.

“La Junta es una caja de resonancia muy importante para todos los acontecimientos del departamento” agregó.

Además Villas Boas se refirió a otro de los temas que se tratarán en la próxima sesión, el jueves 19 de abril “Otro caso muy importante es escuchar a la gente que tiene deudas con el Banco Hipotecario, que tiene deudas en Unidades Reajustables, que quiere cambiar ese régimen a Unidades Indexadas. Es algo muy necesario e importante y en los próximos días nos vamos a reunir con integrantes de esa comisión y ver de que forma la Junta puede aportar su granito de arena”

En referencia a la política y los pasos a seguir, el presidente de la Junta expresó “Si bien no voy a ser candidato a diputado sigo dentro de las filas de Vamos Salto, el tiempo es sabio y sabrá decirnos que camino tomar. No es tiempo de salir a hacer campaña política en pro de tal o cual agrupación. La Junta requiere respeto del presidente hacia las demás filas. No es tiempo de salir a hacer campaña política”.