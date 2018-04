Nelson Rodríguez (SUNCA) “Las cámaras empresariales y el Centro Comercial son gremios, como es gente de poder adquisitivo se lo toma de otra manera”

Nelson “Poroto” Rodríguez secretario general del SUNCA hizo referencia a las diferentes problemáticas que existen en la construcción “En la obra con la empresa Peirano se está realizando una rotación de los trabajadores y el resto van a seguro de paro”.

“Ha pasado el hecho de que la empresa mandó gente al seguro si continuaban llevando a cabo las medidas de lucha” dijo.

“El sindicato queda con las manos libres de tomar las medidas que correspondan. Si tenemos que tomar medidas las vamos a tomar” expresó.

“Se habla mucho de los sindicatos, pero yo me hago la pregunta si las cámaras empresariales no son gremios, si el centro comercial no es un gremio. Las cámaras empresariales y el Centro Comercial son gremios, como es gente de poder adquisitivo se lo toma de otra manera” indicó Rodríguez.

“Toda negociación y todo derecho tenemos a expresarnos en base a las normas vigentes de este país” agregó.