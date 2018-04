Cr. Rodrigo Goñi (Partido Nacional) “El país entró en un camino feo, no está ocupándose de generar riquezas”

El Contador Rodrigo Goñi, dirigente del Partido Nacional habló sobre muchos temas, entre ellos la actualidad a nivel país “El país entró en un camino feo, el país no está ocupándose de generar riquezas, el problema que estamos viviendo es que es un país caro para producir”

En referencia a la realidad actual a nivel departamental indicó “Este gobierno ha sido sustancialmente mejor en el mantenimiento de calles que el de Coutinho, pero eso lo hizo en gran medida por el préstamo por 1.100 millones de pesos, pero llega un momento que las cuentas hay que pagarlas”.

“Este gobierno para poder pagar el préstamo, va a tener que realizar ajuste de recursos” expresó.

“El Partido Nacional irá creciendo en los próximos dos años, lo que hay que entender es que no se hacen milagros, que la plata no cae del cielo. Se puede tener las mejores ideas pero sin plata no se hace nada, cuidar y manejar bien el dinero es la clave de algunas buenas ideas” agregó.

