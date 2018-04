Hay alta probabilidad de precipitaciones para todo el país durante el jueves, y no llovería entre el 15 y el 21 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un pronóstico especial para los próximos diez días, en el que señala que, durante la madrugada del jueves 12 de abril y durante todo el día existe probabilidad alta de precipitaciones en todo el país. Estas lluvias comenzarán por el suroeste con acumulados de entre 35 y 40 mm, y se desplazarán hacia el noreste. También se esperan lluvias para el norte del río Negro durante el viernes 13 y sábado 14, con acumulados mayores este último día, entre 20 y 25 mm.

No se esperan precipitaciones desde el domingo 15 al sábado 21 de abril, salvo el jueves 19 de abril que hay probabilidad media de lluvias al sur del río Negro con valores próximos a los 5 a 10 mm.

En cuanto a las temperaturas, este jueves las mínimas serán cercanas a los 16 a 18°C en todo el país mientras que las máximas rondarán los 27 a 29°C en el norte y 19 a 21°C en el sur. El viernes 13 de abril se espera un descenso en las temperaturas principalmente en las máximas al norte del río Negro, registrándose valores entre 19 a 21°C, manteniéndose las mínimas del día anterior. Al sur del río Negro, las temperaturas mínimas serán de 12 a 14°C y las máximas de 19 a 21°C .

Hacia el sábado 14 de abril no se esperan cambios en las temperaturas mínimas en ambas regiones, y las máximas de entre 21 a 23°C para ambas regiones.

Desde el domingo 15 y hasta el 21 de abril, las temperaturas experimentarán un progresivo ascenso en todo el país, registrándose hacia el sábado 21, máximas de 28 a 30°C en el norte y 25 a 27°C en el sur, y mínimas de 20 a 21°C en todo el país.