El intendente Andrés Lima tiene casi un 60% de aprobación entre los salteños

Posted by

Una encuesta reciente de la empresa Ágora informó a través de diferentes medios de comunicación de una nueva encuesta en nuestro departamento. En ella se establece que el Intendente Andrés Lima tiene prácticamente un 60% de aprobación de gestión entre los salteños. En el informe que presenta estos datos se destaca que “actualmente la aprobación de Lima entre los salteños es del 59% de los encuestados; las desaprobaciones representan a casi el 25% de los ciudadanos estudiados. Se completa el cuadro de situación con los ciudadanos que evalúan el desempeño del mandatario en términos de regular (los que no aprueban ni desaprueban la misma) que son el 12% y los que no emiten opinión o prefieren no responder, un 4%”

Estos altos niveles de aprobación de gestión confirman los presentados por otras empresas encuestadoras en los últimos días. Como dice el informe público de la empresa mencionada “Desde marzo del año 2016 el intendente de Salto, Andrés Lima, muestra una mejora sistemática en sus niveles de aprobación. En esa fecha su aprobación era del 30%. Pero a partir de ese momento el nivel de aprobación, medido en intervalos cuatrimestrales, ha venido mejorando para llegar al mencionado 59% actual”

Para finalizar se destaca que “cuando observamos el balance que hacen los ciudadanos sobre elementos esenciales de la gestión como el trabajo en lo que hace al arreglo y reparación de calles, la limpieza y la recolección de los residuos, el alumbrado público, y en Salto una serie de servicios como el funcionamiento del transporte público, hay una mejora sistemática en la evaluación de los mismos”

Fuente: https://www.agora.com.uy/opinion-publica/aprobacion-del-intendente-andres-lima-salto-abril-2018/