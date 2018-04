PIT-CNT Salto emitió comunicado respaldando a Lula Da Silva

Compartimos la declaración emitida por el PIT-CNT Salto respaldando al ex Presidente de Brasil “Lula” Da Silva.

“El Plenario Inter- sindical de Trabajadores Departamental de Salto adhiere a la convocatoria de la central uruguaya de trabajadores, el PIT – CNT, y declara su solidaridad con el ex Presidente de Brasil, el compañero Luiz Inácio Lula da Silva y el hermano pueblo brasileño.

Sobre las bases del internacionalismo, los trabajadores de Salto no podemos – ni debemos – ser indiferentes a los sucesos políticos que persiguen abolir los derechos de los trabajadores en Brasil. Hoy, más que nunca, debemos tomar conciencia de los problemas comunes que nos agobian a todos los trabajadores del mundo. No puede negarse que hay un claro empuje de los sectores dominantes que ven amenazadas las estructuras del capitalismo imperante.

Hacemos nuestra las palabras del Presidente y Secretario General de nuestra central sindical, cuando manifestaron que “Lula es un preso político y por esa razón el movimiento obrero uruguayo no está defendiendo a un corrupto, sino a un político que hizo grandes reformas sociales en su país”.

Estamos convencidos de que la defensa de la democracia es fundamental, sin ella los que más sufren son los sectores populares, los trabajadores, estudiantes, jubilados y los ciudadanos en general.

Vaya nuestro saludo solidario y nuestro apoyo al compañero Lula, quien ha sabido encarnar el sentir y el pensar de su humilde pueblo trabajador”.

Plenario Departamental de Salto- Arregui 372 Unión Ferroviaria