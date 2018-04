Daniel Guglielmone “Entendemos que Andrés Lima ha destruido al Frente”

Daniel Guglielmone quien formara parte de la administración que encabeza el Dr. Andrés Lima y hasta hace pocos días pertenecía al Frente Amplio finalmente decidió apoyar junto a su grupo la candidatura de Germán Coutinho a la intendencia de Salto “El grupo político nuestro hace días estaba considerando salirse del Frente Amplio, tuvimos algunas negociaciones y decidimos que no teníamos cabida en el Frente Amplio. Queremos aclarar que el que se va es el grupo no solo yo, el grupo político decidió no seguir más en el Frente Amplio dados los lamentables hechos que se vienen dando en el departamento”.

“Volvemos a Vamos Salto, en su momento nos fuimos por algunos desencuentros, no con Germán Coutinho sino con sus allegados. Nos gustó el proyecto de Lima, nos vinimos del Partido Colorado al Frente Amplio porque seguíamos a un proyecto y una persona. El que está al frente de la intendencia no es el mismo Andrés Lima que conocíamos. No cumplió y desde el primer momento empezó a hacer campaña política” manifestó Guglielmone.

“Nosotros desde el principio del gobierno estuvimos en contra de muchas cosas, eramos muy críticos de la gestión Andrés Lima. Cuando nosotros decidimos retirarnos del gobierno empezamos a ser críticos en la opinión pública” declaró.

“La gente habla muchas cosas y que se haga cargo, nosotros nos llevamos lo mejor del Frente Amplio, cosechamos muchas amistades pero entendemos que venimos del Partido Colorado, que le dimos una mano al Dr. Andrés Lima creyendo en su proyecto político, eso jamás se cumplió y entendemos que no tenemos lugar dentro del Frente Amplio” indicó.

“Entendemos que Andrés Lima ha destruido al Frente aunque no lo quieran reconocer, ha destruido ese proyecto político” expresó.

“Desafío públicamente al intendente que me lleve a la justicia, yo tengo pruebas de lo que digo” dijo.