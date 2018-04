Maradona volvió a hablar sobre su ausencia a la boda de su hija:“Mi vieja desde el cielo me dijo ‘quedate’”

Diego Maradona dio una entrevista telefónica a CNN y aclaró su decisión de no participar de la boda de su hija.

“Las cosas se van dando como mamá quiere desde el cielo, de eso estoy seguro. Si mi vieja me dijo ‘quedate’, es porque me tenía que quedar y no puedo dejar a 30 familias esperando o viendo por televisión el casamiento de la hija de Maradona. No tengo ningún derecho para hacerle eso a los muchachos”, reveló.

“He faltado a uno o dos contratos, pero eran tiempos difíciles y duros. Hoy la responsabilidad es acá en Al Fujairah y yo sabía que mi hija iba a estar feliz de poder casarse bien”, agregó.

“Extraño la Argentina. Extraño tomar mates con mis hermanas, recordar a mis viejos en la cancha de Devoto. Extraño mucho a mi nieto y a mi hijo Dieguito Fernando. Extraño a Jana. Extraño a Dalma y a Gianinna”, cerró consultado acerca de si extrañaba su país.