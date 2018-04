Dr. Carlos Silva (Partido Nacional) “Sería tapar el sol con un dedo si alguien piensa que no tenemos un problema gravísimo de inseguridad”

El Dr. Carlos Silva Rattin edil del Partido Nacional hizo referencia a diferentes temas, en primer lugar habló sobre las irregularidades en ASSE y los medicamentos que fueron incautados en Salto “Lamentablemente el tiempo nos dio la razón, acá el que pierde es la gente, nosotros el año pasado habíamos denunciado fuertemente que había una faltante importante de medicamentos, la falta de medicamentos sigue existiendo en el hospital, hay gente que pasa horas esperando y luego no consigue el medicamento que necesita. Nosotros estamos convencidos que hay ineficacia e ineficiencia. Las denuncias de irregularidades en ASSE son impresionantes, nosotros como oposición debemos proponer alternativas a las cosas que plantea este gobierno”.

“Recuerdo en el 2016 al Diputado Lema denunciando irregularidades en el Hospital de Bella Unión, la corrupción se ha instalado y ha inundado este gobierno del Frente Amplio, pasó en ASSE, en Ancap” dijo.

Además se refirió al procesamiento de Lula “Ahí actuó la justicia, nosotros vemos que los hechos de corrupción por parte de gobiernos populistas se han extendido por toda América Latina.

Silva es uno de los principales referentes de la lista 50 que mañana viernes celebrará 8 años de vida “Como lista 50 cumplimos 8 años, en la casa del Partido Nacional mañana viernes a las 20.30, nos va acompañar el senador Delgado, Carlos Albisu y todo el equipo de la 50”

“Tenemos una gran responsabilidad y eso es lo que tratamos de hacer día a día, trabajar por nuestro partido, por la población y por el bienestar de todos” expresó.

En referencia al pedido de mayor presencia de Guardia Republicana impulsada por el Centro Comercial, APC y la Intendencia de Salto dijo “Toda aquella propuesta que aporte para lograr mayor seguridad para nosotros es bienvenida, celebramos la actitud del intendente en la búsqueda de mayor seguridad. Nos gustaría que tuviera esa actitud en todos los aspectos como la inversión”.

“Uno no está seguro en ningún lado, ni hablar en los barrios, hemos perdido el Salto que teníamos hace no mucho tiempo, 10 años. Sería tapar el sol con un dedo si alguien piensa que no tenemos un problema gravísimo de inseguridad. Hay gente en Salto Nuevo por ejemplo que nos decía que el día que llegó la Republicana podían salir al frente a tomar mate y cuando se fue volvieron a encerrarse, bienvenida sea la presencia de la Republicana y las gestiones que se están haciendo” agregó.

Con respecto a las elecciones a nivel nacional dijo “Estamos convencidos que la única alternativa para sacar al Frente Amplio es que Luis Lacalle Pou sea el único candidato del Partido Nacional”.