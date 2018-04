María De Los Ángeles Márquez “La lista 7 siente que no fue valorada, que estuvo en todas las batallas y no se reconoce”.

La Maestra María De Los Ángeles Márquez, vicepresidente de la Junta Departamental de Salto, se refirió a la renuncia de Vamos Salto de la lista 7, sector del que es la principal referente “No fue sorpresa para nadie, hace meses venimos negociando y buscando una salida madura. La idea es continuar en el Partido Colorado, pero no dentro de Vamos Salto. Son diferencias meramente políticas, el tema no es personal, el tema es que no coincidimos con decisiones que Vamos Salto está tomando. Entendemos que Vamos Salto no valora el trabajo de la lista 7”.

“Sin facturas, sin resentimientos y sin reclamos. Pero acá hay un hecho, cuando se perdió el gobierno departamental el único grupo que se mantuvo firme, con convicción, fue la lista 7” resaltó.

“Siempre estuvimos al pie del cañón, nosotros nos vamos a poner en consideración y vamos a estar hasta donde la gente quiera que esté. Como lista 7, lista independiente del Partido Colorado” expresó Márquez.

La vicepresidente de la Junta Departamental dijo que su lista no se sintió valorada dentro de Vamos Salto “Lo principal es sentirse valorado, la lista 7 no es María De Los Ángeles, a tal punto que las decisiones se toman en asamblea. La lista 7 siente que no fue valorada, que estuvo en todas las batallas y no se reconoce”.

“Hoy no somos prioridad nosotros dentro de Vamos Salto, hoy nosotros no tenemos apuro en estar en ningún sector. Pero vamos a escuchar a todos” declaró.

Sobre los conflictos internos y el retiro de Cecilia Eguilúz de la actividad política “No creo para nada que sea un motivo, no creo que un dirigente se vaya porque otro dirigente plantea otra cosa”.

“Nunca nos rendimos ante ningún desafío, nos sentimos muy motivados, nosotros lo que hacemos es trabajar incansablemente” dijo.

Sobre el futuro de su lista expresó “Estoy convencida que la lista 7 va a crecer, estaremos donde la gente quiera que estemos”.