Bajo efecto de estupefacientes denunció amenazas con arma de fuego de su primo, la Policía no encontró pruebas

Mediante llamado concurrió personal policial a un establecimiento situado en Ruta 31 a la altura del Km 62.000, por un problema familiar, donde al parecer un hombre se encontraría en forma agresiva, bajo los efectos de estupefacientes, amenazando con un arma. En el lugar se logra mantener contacto con la víctima, un hombre quien manifiesta haber sido amenazado por un sujeto que se encuentra violento y agresivo, no exhibiendo ningún tipo de arma. Se precede a ingresar al predio, logrando la detención de un hombre inspeccionando la finca no localizando ningún arma de fuego, manifestando el detenido que en horas del medio día su primo (el denunciante) lo invitó a concurrir al establecimiento, concurriendo con intenciones de rehabilitarse y trabajar, que en ningún momento mantuvo algún tipo de problema o discusión, ni amenazó y no porta ningún arma. Puesto en conocimiento del Fiscal de Primer Turno dispuso citar para día de hoy a la denunciante y la víctima. El detenido sea visto por médico psiquiatra, en el día de la fecha, y posteriormente conducido a Sede Penal.