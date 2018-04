Apareció muerto el doble homicida de Quebracho

Tras siete días de búsqueda, fue encontrado el cuerpo de Martín Bentancur, el doble homicida de Quebracho, según informó el Ministerio del Interior.

El fiscal del caso se encuentra en el lugar del hallazgo, donde también dejó una sábana escrita con varios mensajes. Aún restan las pericias para confirmar formalmente la identidad del cuerpo encontrado.

En conversación con Informativo Carve, Franklin Belveder, concejal de Quebracho dijo que el lugar donde se encontró el cuerpo no dista más de 8 kilómetros de la escuela donde dejó los mensajes.

“Son gurises que han crecido con nosotros, son situaciones que se dan que no tienen una explicación lógica. Eso merece un análisis. A medida que fueron pasando los días, usted notaba que la reacción era diferente. Las aguas se dividen en los pueblos chicos, a diferencia de cuando opinamos sobre algo que sucede en otro pueblo”, dijo.

“Este pibe tuvo un problema mental, era un hombre bueno, trabajador, algo sucedió en su cabeza. El problema recién empieza porque hay familias que quedaron en la calle”, agregó.

Belveder señaló que se generarán instancias de reflexión entre diferentes actores de Quebracho, “para ver qué pasa en esta sociedad que estamos tan con la bronca a flor de piel”.

Ayer, habían sido encontradas dos cartas que el hombre había dejado en la escuela 75, donde concurre su hija, a unos 22 kilómetros al norte de la localidad.

“Valeria, me fui a Argentina, algún día vendré. Siempre las amaré, decile a mi hija que siempre la voy a llevar en mi corazón. No sé por qué me dejaste, te di todo, China, todo lo que me pedías yo te lo daba, dejé todo por vos. Me mataba trabajando para que no te falte nada”, señala la carta encontrada por una auxiliar de servicio.

En la misiva Bentacur aseguraba estar arrepentido de lo que había hecho y pedía perdón por no poder seguir.

En la madrugada del miércoles, el hombre asesinó de un disparo de arma de fuego a su ex suegra y a un policía que concurrió al lugar para intentar detener el crimen.

Huyó en la moto del policía asesinado y luego pasó por el domicilio de los padres del actual novio de su ex mujer e incendió la casa y maquinaria.