Comisario Giovanni Bacci (Jefatura de Policía) “Nos preocupan las armas no legalizadas que tienen personas con intencionalidad delictiva”

Posted by

El Comisario Giovanni Bacci vocero de Jefatura de Policía de Salto, confirmó el enfrentamiento armado entre dos grupos en barrio Horacio Quiroga “A las 4 de la mañana se recibió un llamado, dos personas se enfrentaron con otras dos en el lugar, se encontraron algunos indicios de sangre, se concurrió se pudo dar persecución a uno de los vehículos, huyeron a pie a la zona de unos bañados en el Horacio Quiroga, no se pudo localizarlos pero si un arma de fuego. Hay indicios de sangre pero no hay personas heridas. Hay algunos indicios para poder dar con la identidad de las personas”.

Sobre el adolescente que apareció sin vida en barrio Ceibal Sur hace algunos días “Es un tema aclarado en primera instancia”. Además Bacci se refirió al homicidio en barrio Malvasio “En primera instancia se va a dictar proceso acusatorio contra la persona, en principio se va a dictar prisión preventiva de 60 días para el muchacho de 28 años que provocó la muerte de la persona”.

En referencia al homicidio del joven en la Ferretería de barrio Ceibal expresó “Se está trabajando en esas líneas de acción para aclarar definitivamente con esa persona que falta. En este momento no podemos adelantar esas líneas de investigación, hay datos que pueden parecer banales pero a la hora de investigar pueden ser importantes. Estamos con todas las baterías para encontrar a esa persona y aclarar esa causa”.

Consultado sobre la posibilidad de que los autores del homicidio hayan estado involucrados en la rapiña de otros comercios dijo “Las características de unos hechos con otros son muy similares, la realidad no dice que no es solo un par de individuos que cometen este tipo de hechos. Usan ropas iguales, motos parecidas, no podemos asegurar que sean los mismos exactamente”.

El Comisario Bacci hizo referencia al número de rapiñas en Salto “Promedialmente si analizamos año a año viene en descenso el índice de las rapiñas, la propia población lo puede ver con el sistema de patrullaje que estamos implementando. La presencia policial se ha visto incrementada con la presencia de GRT y PADO ayudados por las tareas de inteligencia, de análisis táctico. Hubo una reducción en el porcentaje de rapiñas, pero es una situación bastante variable. Las rapiñas de enero a marzo en 2018 respecto a 2017 han descendido en un 6,1%. Son datos objetivos no hay forma de leer otra cosa”.

En referencia a la presencia de armas en Salto declaró “Hay mucho más gente con armas en la calle que otros años, armados con intencionalidad delictiva. Nos preocupan las armas no legalizadas que tienen personas con intencionalidad delictiva”.