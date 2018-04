The Big Bang Theory homenajeará a Stephen Hawking

La muerte de Stephen Hawking no resultó indiferente en filas de The Big Bang Theory, ya que el astrofísico fue un invitado recurrente en el show. La producción compartió una foto del británico y el elenco a poco de su deceso, pero no conforme con esto, el showrunner Steve Holland ha confirmado que la serie ya trabaja en un capítulo especial que rendirá homenaje a una de las grandes mentes en toda la historia de la humanidad.

“Obviamente, lo que sea que filmemos no será transmitido por siete y ocho semanas, por lo que nos resulta difícil decir una fecha exacta, pero haremos algo para honrarlo, porque fue una parte enorme del show y fuimos lo suficientemente afortunados para pasar un día con él en el set”, expresó Holland, según recoge la web especializada Premiere.

La primera aparición de Stephen Hawking en The Big Bang Theory sucedió en el 2012 con el capítulo The Hawking Excitation, en el que Sheldon tiene la oportunidad de conocer al astrofísico y presentarle uno de sus trabajos más ambiciosos. El británico se muestra entusiasmado con las ideas del personaje, pero las descarta inmediatamente porque la investigación tenía en error básico en sus primeras páginas. El capítulo se ubicó rápidamente entre los favoritos del público, al grado que inspiró seis participaciones más.

La más reciente fue apenas en el 2017 con The Proposal Proposal, con el mismo Sheldon aprovechando un nuevo encuentro con el genio sólo para hablar de sus problemas personales con Amy. Luego de tantos años apoyando al show, el homenaje no resulta del todo sorpresivo, pues desde hace varios días se especula que la serie mostrará un Sheldon gravemente afectado por el deceso de uno de sus grandes héroes.

Ahora que la producción ha confirmado los honores, sólo queda preguntarnos en qué consistirán. Estaremos pendientes de los detalles del que podría ser uno de los momentos más emotivos de la serie.