Futsal: ganaron Universitario y Chaná-

Comenzó una nueva etapa del Campeonato Salteño de Futsal, en la oportunidad Chaná le ganó a Arsenal 6-3 y Universitario a Ceibal 8-7. Los partidos para hoy:

19.00 hs. Dublín Central vs Sud América (B).

20.30 hs. Nacional vs Hindú (B).

22.00 hs. Salto Rowing vs Almagro (B).