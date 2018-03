EEUU: juez dictó que el café debe llevar una advertencia sobre el riesgo de cáncer

Posted by

A fines de 2010 una ONG demandó a las distribuidoras y tiendas minoristas de café por considerar que violaban la ley californiana que obliga a las empresas a detallar en sus productos si estos contienen productos químicos que podrían causar cáncer.

Uno de los productos es la acrilamida que se encuentra en el café tostado, y que según las empresas su presencia en el café es “muy baja”.

Pues bien, la reyerta legal llegó a su fin. Luego de que el juez Elihu Berle considerara que las empresas no presentaron suficientes pruebas que demostraran la acrilamida en el café no representa una amenaza considerable para la salud, falló a favor de los demandantes.

“El demandante probó que el consumo de café aumenta el riesgo de perjuicios para fetos, infantes y adultos, los expertos médicos de los acusados no demostraron con evidencia que el consumo de café es benéfico para la salud humana”, sentenció.

Así, los establecimientos de la localidad a partir de ahora deberán advertir mediante carteles y en sus vasos con este mensaje: “Ciertos químicos etiquetados por California como causantes de cáncer, están presentes en el café, productos horneados y otros alimentos y bebidas vendidos aquí”.