Doble homicidio en Quebracho: mató a su suegra y a un Policía

Todo ocurrió próximo a las 23 horas del martes.

Según informò la página de Subrayado, la hija de la víctima se había retirado previamente del lugar tras recibir amenazas de muerte. Cuando el hombre llegó a la vivienda y al no encontrar a su ex, atacó a la madre de ésta (su ex suegra) y la hirió de muerte. La víctima fue identificada como Nelly Elizabeth Goyeneche Pintos, de 41 años.

Además asesinó al policía que había acudido al lugar ante un llamado de urgencia. El efectivo identificado como Juan Carlos Oviedo Custodio, tenía 25 años y trabajaba en la Seccional 6ª. En 15 días planeaba casarse.

El autor del doble homicidio se dio a la fuga en la moto policial y posteriormente incendió la vivienda de los padres de la actual pareja de su ex. Según informó el Ministerio del Interior, también incendió la moto oficial en la que fugó.

Los dueños de esa finca quienes estimaron las pérdidas en un millón de dólares debido a que también tomó fuego gran parte de la maquinaria que allí había.

OPERATIVO. Ahora la Policía desarrolla una intensa búsqueda para lo cual se dispuso el cierre departamental y se emitió un alerta en los departamentos limítrofes.

Al momento la búsqueda se intensifica en zona del Arroyo Malo y en ello trabaja el helicóptero policial.