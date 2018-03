Recomendaciones del Ministerio de salud pública para Semana de Turismo

El Ministerio de Salud Pública realizó una serie de recomendaciones para la semana de Turismo, para prevenir enfermedades transmitidas por el Aedes Aegypti, mordedura de serpientes, picaduras de arañas y ahogamientos.

Para evitar las enfermedades transmitidas por el Aedes Aegypti, la cartera recomienda usar ropa que proteja la mayor parte del cuerpo, usar repelente, principalmente en la mañana y en la tardecita.

En ambientes cerrados tener mosquiteros, y volcar recipientes que puedan contener agua estancada.

En cuanto a la mordedura de serpientes, se sugiere usar botas altas que cubran los tobillos, mantener lugares limpios y desmalezar alrededores del hogar y exterminar roedores.

En caso de accidente, mantener a la persona en reposo, la zona de la mordedura en posición de descanso, lavar la zona con agua y jabón, beber solo agua y consultar al 1722. Se recomienda el traslado inmediato de la persona a un centro asistencial y se advierte específicamente de no realizar incisiones, ligaduras, succiones, cauterización. No usar sustancias químicas ni hacer aplicación local de suero. Estas medidas pueden agravar la situación. Además se pide que se identifique al agente causante, siempre que esto no implique demorar la consulta.

En caso de picaduras de arañas, se recomienda lavar la herida con agua y jabón y dejar en reposo la zona afectada. Consultar al médico y comunicarse con el CIAT, Tel. 1722.

En cuanto a los ahogamientos el MSP recuerda que se trata de la segunda causa externa de muerte en niños de 0 a 14 años, detrás de los siniestros de tránsito. Se recomienda bañarse solo en los lugares habilitados en los que haya guardavidas, respetar las banderas, mantener a los niños a la vista y si son pequeños al alcance de la mano.

También se realizaron recomendaciones para evitar el contagio de hatavirus, que se transmite por roedores.

Para evitar el contacto con la enfermedad, se recomienda al momento de acampar, elegir lugares desmalezados, sin leñas ni troncos, ni rastros de ratones. Usar carpas con piso, que cierren y no tengan agujeros. Al ingresar a bosques caminar por senderos habilitados. Evitar caminar entre matorrales y arbustos. Almacenar los alimentos en recipientes herméticos. No dejar platos o utensilios sucios al alcance de los ratones. Embolsar la basura colocándola en recipientes con tapa. Limpiar pisos, mesadas y superficies utilizando solución de hipoclorito de sodio y evitar la formación de basurales descartando los residuos en los recipientes destinados para tal fin