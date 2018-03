Fútbol Juvenil: comienza el fin de semana la actividad del CUJ.

Este sábado 24 de marzo comenzará la primera fecha del Consejo Único Juvenil de la Liga Salteña de Fútbol en Divisionales A y B.

DIVISIONAL A

Campeonato Salteño. 1ª Fecha, Primera Rueda. Sub 15, Sub 18.

Sábado 24 de marzo.

ESTADIO MERAZZI

18.15 hs: Fénix – Ferro Carril. Sub 15. Arbitros: Jonatan Moraes, G. Barboza, Víctor Quirós.

20.00 hs: Fénix – Ferro Carril. Sub 18. Arbitros: Gustavo Barboza, J. Moraes, Víctor Quirós.

AMBROSONI

15.00 hs: River Plate – Progreso. Sub 15. Arbitros: Santos Galli, I. Moreira, Víctor Rodríguez.

16.45 hs: River Plate – Progreso. Sub 18. Arbitros: Ivo Moreira, S. Galli, Víctor Rodríguez.

UNIVERSITARIO

15.00 hs: Universitario – Salto Nuevo. Sub 15. Arbitros: César Villarreal, J. de los Santos, Richard Corti.

16.45 hs: Universitario – Salto Nuevo. Sub 18. Arbitros: José de los Santos, C. Villarreal, Richard Corti.

Domingo 25 de marzo.

NACIONAL

15.00 hs. Nacional – Ceibal. Sub 15. Arbitros: Jonatan Moraes, F. López, Carlos Gómez.

16.45 hs: Nacional – Ceibal. Sub 18. Arbitros: Fernando López, J. Moraes, Carlos Gómez.

DEP. ARTIGAS

15.00 hs. Deportivo Artigas – Salto Uruguay. Sub 15. Arbitros: Miguel Pereira, M. Izaguirre, Mauricio Revuelta.

16.45 hs: Deportivo Artigas – Salto Uruguay. Sub 18. Arbitros: Marcelo Izaguirre, M. Pereira, Mauricio Revuelta.

DIVISIONAL B

Campeonato Salteño. 1ª Fecha. 1ª Rueda. Sub 15.- Sub 18.

Sábado 24 de marzo.

ALMAGRO

15.00 hs: Almagro – San Eugenio. Sub 15. Arbitros: Miguel Pereira, J. Suárez, Carlos Gómez.

16.45 hs: Almagro – San Eugenio. Sub 18. Arbitros: Juan Suárez, M. Pereira, Carlos Gómez.

GLADIADOR

19.00 hs: Peñarol – Gladiador. Sub 15. Arbitros: Marcelo Izaguirre, R. Ferreira, Mauricio Revuelta

20.45 hs: Peñarol – Gladiador. Sub 18. Arbitros: Ruben Ferreira, M. Izaguirre, Mauricio Revuelta.

Domingo 25 de marzo

NICOLA FIRPO

9.00 hs: Hindú – Chaná. Sub 15. Arbitros: Ruben Ferreira, I. Moreira, Richard Corti.

10.45 hs: Hindú – Chaná. Sub 18. Arbitros: Ivo Moreira, R. Ferreira, Richard Corti.

TOMÁS GREEN

9.00 hs: Tigre – Sud América. Sub 15. Arbitros: Juan Suárez, J. de los Santos, Santos Galli.

10.45 hs: Tigre – Sud América. Sub 18. Arbitros: José de los Santos, J. Suárez, Santos Galli.

Martes 27 de marzo

ARSENAL

17.00 hs: Arsenal – Saladero. Sub 15. Arbitros: Ivo Moreira, F. López, Víctor Quirós

18.45 hs: Arsenal – Saladero. Sub 18. Arbitros: Fernando López, I. Moreira, Víctor Quirós.