¿Cómo impedir que las ‘apps’ utilicen tu información personal de Facebook?

La filtración de datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook a la empresa británica Cambridge Analytica generó repercusión a nivel mundial, sobre todo porque el mecanismo utilizado llevó a que las personas compartieran esa información voluntariamente.

Los usuarios utilizaron una aplicación llamada ‘thisisyourdigitallife’, creada por Aleksandr Kogan, un psicólogo de la Universidad de Cambridge, a través de su empresa Global Science Research (GSR). Mediante la ‘app’, se les pagaba a los usuarios para realizar una prueba psicológica en forma de cuestionario. La aplicación, al igual que muchas otras, se vinculaba con Facebook, pidiendo información de cada cuenta y también de los amigos que tenía cada perfil.

Tal como explicó en un comunicado la red social creada por Mark Zuckerberg, “las personas proporcionaron su información conscientemente, no se infiltró ningún sistema y no se robaron ni piratearon contraseñas como tampoco piezas de información delicadas”. Sin embargo, el problema surgió cuando GSR vendió –con fines comerciales– esos datos a Cambridge Analytica, que los utilizó para incidir en distintas campañas electorales alrededor del mundo.

Frente a esto resulta importante saber cómo hacer para indagar qué información estamos compartiendo voluntariamente (aunque probablemente sin saberlo) sobre nuestra cuenta personal.

Dejar de ceder datos en tres pasos

El mecanismo para saber qué información estamos brindando y elegir dejar de hacerlo es muy sencillo.

En nuestra cuenta de Facebook, debemos abrir el menú y buscar la opción ‘Configuración’.

Una vez allí, a nuestra izquierda se desplegará una columna donde entre las opciones aparecerá ‘Aplicaciones’. Haciendo clic, veremos todas las ‘apps’ a las que hemos vinculado nuestro perfil.

Desplegado el panel, podremos elegir qué aplicación eliminar (si ya no la usamos) y en el resto ‘editar configuración’. En esta última opción, observaremos qué información estamos dando a cada ‘app’: perfil público, lista de amigos, intereses, relaciones, ubicación, fecha de nacimiento, historial académico, etc. En algunos casos, como el perfil público, no podremos desactivarlo porque suele ser el requisito que piden todas las aplicaciones, pero otros datos, como nuestra lista de amigos o ubicación, no suelen ser exigidos, pero sin embargo por configuraciones predeterminadas, frecuentemente los cedemos igual.

Que nuestros amigos no den nuestra información

Pero más allá de la cuenta propia, también podemos ceder datos –como sucedió con el escándalo de Cambridge Analytica– por vía de nuestros amigos. Para evitar eso, hay que repetir los dos primeros pasos mencionados anteriormente pero, en vez de mirar nuestras apps, ir a la opción ‘Aplicaciones que usan otras personas’.

En ese lugar se desplegará un menú donde podremos elegir qué información compartir y cuál no simplemente haciendo clic al lado de cada uno de los ítems como ‘Biografía’, ‘Fecha de nacimiento’, ‘Ciudad natal’, etc.

De esta forma, nuestra privacidad estará más resguardada y, al menos, podremos saber qué datos estamos compartiendo y cuáles no.

Con información de RT