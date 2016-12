A un año mas que Coutinho se fue de la comuna con un saldito…. 213 millones a 595 proveedores.

Desde que comenzó el flamante Intendente Andres Lima Salto ha sido noticia en todos los medios de comunicación. De un día para otro nos enteramos que la administración del ex intendente colorado Germán Coutinho estaba muy lejos de ser el modelo de gestión gubernamental que se mostró en los últimos años.

La situación estalló en los últimos meses del mandato de Coutinho y se hizo pública, cuando se confirmó mediante comunicado del Doctor Barreiro que la Intendencia no tenía recursos para pagar los salarios del mes y muchos menos a los proveedores.

Se va un año mas y pese al esfuerzo económico y ejemplo de transparencia del actual intendente de Salto, no se a podido pagar las deudas de la anterior administración, los mismos que fundieron Salto hoy son los que ponen palos en las Rueda para que no se apruebe el fideicomiso y poder cumplir con las deudas siguientes:

Un total de 213.682.777,16 pesos es el monto de las deudas que mantiene la Intendencia de Salto con 595 acreedores. Las deudas con cada uno de ellos se gestaron durante el período anterior y la actual administración se hará cargo de pagarlas.

Para ello se encuentra gestionando el Fideicomiso Daymán ante República AFISA por 330 Unidades Indexadas (Unos 1.200 millones de pesos) con los que además cancelará los dos fideicomisos anteriores y comprará maquinaria para la Intendencia de Salto.

A continuación damos a conocer el resumen de la cantidad de deudas discriminadas por monto y categoría. Además hay 111 colaboraciones que la Intendencia se había comprometido a hacer durante la gestión del gobierno anterior y no las cumplió.

Por lo cual, en esta oportunidad la administración se hará cargo de hacer frente a esos pagos, una vez recibido el Fideicomiso Daymán que está en trámite y que se espera se haga efectivo antes de fin de año.

RESUMEN (Valores en pesos uruguayos)

Cantidad Valores

Deudas mayores $ 500.000 55 181.878.478,92

Deudas menores $ 500.000 429 28.514.892,34

Colaboraciones 111 3.289.405,90

TOTALES 595 213.682.777,16

SALDOS DE PROVEEDORES AL 30/06/2015 (Mayores a $ 500.000.-)

Proveedor Imp. Acumulado

ABITAB 2.037.615,34

ADALÍ TRINDADE 502.472,50

AGENCIA DE VIAJES HERNANDEZ 979.998,00

ALMAR 7.305.900,00

AYALA LTDA. 1.462.773,00

BARRACA COELHO 1.171.147,00

BARRACA HIERRO SAN MARTÍN S.A 743.706,60

BISIO HNOS. 23.398.009,08

BITAFAL 1.629.716,00

BORDONIX S.A. 1.079.392,27

CARNICERIA CORTE’S 862.261,00

CABLE VISION SALTO 2.109.919,00

CABLEX S.A. 747.738,00

CENTRO MÉDICO 41.242.377,00

CONSTRUCTORA ORIENTAL S.A. 2.814.174,00

COTTUR SALTO 2.253.278,00

CUJO JOSE 8.881.784,61

DELMITA S.A 2.283.685,00

DIGICARD 1.784.770,99

DOS 20 1.331.657,00

EFICE S.A. 14.072.666,00

EMPRESA LAGRECA 1.100.297,00

ESTACIÓN HIMALAYA 1.066.777,15

FERRETERIA AGUIÑAGALDE 5.519.938,00

FERRETERÍA LA ESQUINA 574.089,00

FEMPAY LTDA. 3.760.150,00

FINNING CAT 2.939.623,80

GABRIEL DÍAZ BAUSERO 540.292,76

GEOCOM 718.273,00

HOSPITAL REGIONAL SALTO 1.192.500,00

IMAGEN PLUS SALTO S.R.L. 509.640,00

INCOSE GROUP S.A.

INSECT 732.995,00

JOHNNY TORNILLOS 586.990,00

J.T. DE LEÓN Y CIA. S.A. 1.410.404,40

J.T. – JORGE D. TORIANI SEVERO 1.243.160,00

JULIO CÉSAR LESTIDO S.A. 7.444.433,00

LA CASA DEL ELASTICO 5.014.276,00

LENTIREY S.A. 1.976.402,00

LIEPSI S.A. 747.347,48

LUIS ALFREDO CORA CAMEROTA 993.600,00

MINERVINE HNOS. 580.620,00

NÚÑEZ TRANSPORTE Y TURISMO 811.573,00

OFFICE 2000 974.215,00

PAGANO Y NOLLA CONSTRUCCIONES LTDA. 12.857.529,00

PEIRANO ALFREDO 934.225,00

PENSIÓN 935.000,00

PERTILCO S.A. 2.666.770,00

PIROTTO BERRETTA HNOS. S.R.L. 655.199,60

RECTIFICACIONES BISIO 1.122.415,80

REDPAGOS 1.217.067,00

SUC. ALBERTO GONZALEZ DEILIO 1.277.881.20

S.U.E. 851.952,92

TELEDATA 558.456,62

TODO TRUCK 947.226,00

TOTAL 181.878.478,92

SALDOS COLABORACIONES MENSUALES AL 30/06/2015

Proveedor Imp. Acumulado

ASOC. HOTELES Y RESTAURANTES 7.800,00

ACERBIS CECILIA Y OTROS 57.760,00

A.D.E.O.M.S. 15.000,00

AFRICANITOS – MTRO. FACUNDO MOLINA 10.000,00

ALVES ENZO Y/O GARCÍA VICTORIA 2.000,00

ANTONIO RUCHEY 1.000,00

APARCERÍA CERROS DE MATAOJO 10.000,00

APARCERÍA EL REVOLCÓN 4.600,00

APARCERÍA GAUCHOS UNIDOS MATAOJO 10.000,00

ARREDONDO JUAN CARLOS 15.000,00

ASAC 8.000,00

ASOC. CRISTIANA DE JÓVENES 3.000,00

ASOC. HOTELES Y RESTAURANTES 7.800,00

ASSOCIAZIONE LIGURI 31.500,00

A.U.D.A.S. FILIAL SALTO 5.000,00

BANDA LA PROMESA DE SALTO 3.500,00

BARRETO ELÍAS 6.400,00

BARRIO CIEN MANZANAS SUR 2.500,00

BARRIO MALVASIO 70.875,00

BIBLIOTECA CUCHILLA DE GUAVIYÚ 8.000,00

BOXEO DE GALA PIZZERÍA TROUVILLE 4.000,00

CAFPOL 42.000,00

CAIF COLONIA 18 DE JULIO 11.900,00

CAIF EL SALADITO 26.075,00

CAIF HORACIO QUIROGA 2 20.685,00

CAIF LOS PAJARITOS (Bº ARTIGAS) 38.150,00

CAIF MI REFUGIO 3.000,00

CAIF NTRA. SRA. DE GUADALUPE 15.505,00

CAIF NTRA. SRA. DEL LUJÁN 40.040,00

CAIF RINCÓN DE NIÑOS 25.165,00

CAIF RÍO URUGUAY 12.705,00

CAIF SAN ANTONIO 24.535,00

CAIF SANTA FILOMENA 38.430,00

CAIF VILLA CONSTITUCIÓN 29.645,00

C.C. INFANTIL NTRA. SRA. DE ROSARIO 29.435,00

CEIP 3.000,00

CEN. ASIST. NTRA. SRA. DE FÁTIMA 22.015,00

CENTRO COMERCIAL 24.380,00

COM. Bº ALBISU F.C. – ESCUELA BOXEO 26.000,00

COM. Bº LA TABLADA 2.000,00

COM. FOM. EDIL. CULT. Bº CEIBAL 36.000,00

COM. FOM. Pº PIEDRAS DE ARERUNGUÁ 7.500,00

COM. HONORARIA CASA QUIROGA 54.000,00

COM. OLIMPÍADA NAC. MATEMÁTICA SALTO 4.000,00

COM. PADRES PLANTEL NATACIÓN 51.000,00

COM. SALÓN COMUNAL Pº CEMENTERIO 30.000,00

COM. VECINAL Bº DOS NACIONES 2.500,00

COM. VECINOS Bº HORACIO QUIROGA 1.500,00

COM. VECINAL DE SAUCEDO 2.000,00

COM. VECINAL TALLERES NORTE 2.000,00

COM. VECINOS PEPE NÚÑEZ 24.000,00

COM. VECINAL PUENTE BLANCO 2.500,00

COMUN. CAP. NTRA. SRA. DE LOURDES 2.000,00

CONGRESO HIBEROAMERICANO HOTELES 60.000,00

CONGRESO NAL. INTENDENTES 276.035,00

COOPERATIVA 1º DE ABRIL 3.000,00

CO.VI. JUNTOS 7.000,00

CENTRO SOCIAL SOS – ALDEAS INFANTILES 4.000,00

CTC SALTO 120.696,00

DA ROSA ROSA MARCOS 6.636,00

DA SILVA FABIÁN – STAR DANCE 5.000,00

DIRECCIÓN POLICÍA CAMINERA 3.795,90

ESCUELA Nº 26 2.500,00

ESCUELA 34 DE BARRIO JARDINES 32.000,00

ESCUELA Nº 35 3.000,00

ESC. TÉCNICA SUP. ADMINISTRACIÓN 20.000,00

FACULTAD VETERINARIA 10.000,00

FELICES LOS NIÑOS – CAIF 11.760,00

GIMNASIO DE BELÉN 17.500,00

GRUPO ONCOLÓGICO VIVIR MEJOR 446.757,00

GUARD. Bº DON ATILIO 42.420,00

GUARDERÍA Bº FÁTIMA 27.405,00

GUARDERÍA LOS GALLITOS 39.095,00

GUARDERÍA Bº WILLIAMS 15.750,00

GUSTAVO MÁRQUEZ 1.000,00

HOGARES BERACA 3.000,00

HOGAR ESTUDIANTIL DE MASOLLER 50.000,00

IGL. ASAMB. DE DIOS ENCUENT. DE VIDA 2.000,00

IGLESIA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA 100.000,00

IGLESIA CRISTO VIENE YA 10.000,00

JORN. CIENTÍFICAS DE CITOLOGÍA 2.000,00

JABES (FCO. MOREIRA) 4.000,00

LICEO Nº 1 IPOLL 48.000,00

LICEO Nº 2 24.500,00

LICEO Nº 3 34.500,00

LICEO Nº 4 8.000,00

LICEO Nº 5 3.000,00

LICEO Nº 7 5.000,00

LICEO VILLA CONSTITUCIÓN 16.000,00

LIGA DE FÚTBOL INFANTIL CONSTITUCIÓN 15.000,00

MATE MARQUIÑO 5000,00

MERENDERO LUZ DE BARRIO 1.500,00

MUNICIPIO BELÉN 4.600,00

MUSEO HIST. RÍO URUGUAY 30.000,00

NUEVO GRUPO SIN FRONTERA 5000,00

OBRA SOCIAL DON BOSCO 44.730,00

PARENTINI JORGE 177.372,00

PATRIMONIO HISTÓRIC0 121.698,00

POLICLÍNICA DE SAN ANTONIO 24.000,00

POLICLÍNICA PUEBLO CAYETANO 2.256,00

POLICLÍNICA Pº LAVALLEJA 40.000,00

PRODEA 150.000,00

RADIO COMUNITARIA COL. LAVALLEJA 70.000,00

RAYITO DE SOL 9.000,00

ROTARY CLUB SALTO 50.000,00

SALTO NUEVO F.C. 50.000,00

SOC. FOM. RURAL LAVALLEJA 48.000,00

SUNCA 2.500,00

VAIMACA RUGBY 2.000,00

VECINOS GUAVIYÚ DE ARAPEY 9.000,00

VECINOS Pº PARQUE DEL DAYMÁN 25.000,00

TOTAL 3.289.405,90

SALDOS DE PROVEEDORES AL 30/06/2015 (Menores a $ 500.000.-)

Proveedor Imp. Acumulado

ACUÑA SERGIO 1.000,00

ADUMAR S.A. 37.698,00

AGENCIA CENTRAL 485.431,00

AGENDA SERVICIOS 18.300,00

ÁGORA (ERNESTO NIETO) 25.277,00

AGREMYARTE 25.000,00

AGROPECUARIA MONZÓN 480,00

AGROPECUARIA SALTO 380.802,00

AGRO-SEMILLERÍA 48.940,00

AGROVENTAS 14.240,00

AGROVETERINARIA AVENIDA 8.012,00

AIR LIQUIDE 5.217,77

AJUPENSAL 2.500,00

ALAN ARANDA 240,00

ALBERTONI MARÍA DEL ROSARIO 396,00

ALDEAS INFANTILES S.O.S. 2.000,00

ALEJANDRO LORENZELLI VARELA 6.100,00

ALEJANDRO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 329.285,00

ALVARO RODRÍGUEZ GARCÍA 72.947,00

ALMAR – EMP. DE OMNIBUS 6.710,00

AMPLIF. Y PUBL. MAUFE 64.420,00

AMPLISUR 108.000,00

ANA RAMÍREZ 44.213,00

ANDERSON LTDA. 116.954,00

ANDRÉS BAUER & CÍA. 5.380,00

ANTOMIL S.A. 79.768,00

ARNALDO CASTRO S.A. 101.748,00

ARTIMED 2.196,00

A S – JOSÉ ANDRÉS STABILE 270.400,00

A.S.DE.M.Y.A. 48.200,00

ASOC. AGROPECUARIA DE ARTIGAS 271,00

ASOC. EMPRETEC URUGUAY 31.331,50

ASOC. GRAL. AUT. DEL URUGUAY 78.770,00

ASOC. GRANJEROS DE SALTO 89.600,00

AUMAN S.A. 11.303,56

AYELEN MÉNDEZ PREMIO COREOGRAFÍA 500,00

BANCO SEGUROS DEL ESTADO 387.865,00

BARRACA BUEN COLOR 29.309,00

BARRACA HIERRO SAN MARTÍN S.A 743.706,60

BELGERI PEDRO E. 1.485,00

BERTOLINI & BROGLIO 22.770,00

BIANCHI HNOS. S.A. 14.195,00

BILPA S.A. 64.929,38

BIO LASSER 1.200,00

BLAPIR S.A. 272.190,00

BRADITEX S.A. 266.500,00

B.R. RESISTENTES 146.116,00

CASA RODRÍGUEZ 2.597,00

CASA SANZ LTDA. 11.400,00

CALSAL 402.910,49

CÁMARA URUGUAYA DE TURISMO 16.800,00

CARLOS TOLEDO 600,00

CABLEVISIÓN – MULTICANAL SALTO 2.660,00

CADE 25.335,00

CAMERIL S.A. 21.900,00

CAMI MAQ 12.260,40

CARAS Y CARETAS 134.200,00

CARPINTERÍA SILVEIRA 32.227,00

CASA JACO 2.750,00

CASA YÁÑEZ 52.860,00

CECEYO 79.615,00

C.G. DISTRIBUCIONES 39.481,78

CENTRAL LANERA 21.189,00

CENTRAL LANERA URUGUAYA 1.577,00

CENTRO CAR S.R.L. 30.508,00

CERRAJERÍA LA LLAVE 7.296,00

CERRAJERÍA ORTIZ 160.700,00

CERRAJERÍA 20900 14.900,00

CÉSAR AMADO SIGNORELLI 48.800,00

CESMAR LTDA. 305.438,64

102.3 – FM NUEVA ERA 4.000,00

CLÍNICA VETERINARIA “DON PEPE” 960,00

CLUB URUGUAY 3.000,00

COFAC 7.000,00

COFUESA 46.862,00

COMPUPLACE 300,00

COORD. DISPOSIT. CIUDADELA SALTO 300,00

COPYPOINT 10.940,00

CORREA MIRIAN 66.799,62

COTABU S.R.L. 37.926,00

CW 145 RADIO ARAPEY 60.000,00

CXC 215 IMPACTOS FM 90.9 99.000,00

CYBERTOTAL QUIOSCO EL ÁGUILA 27.875,00

CHALAR EMBRAGUES Y FRENOS 13.736,80

CHECK IN URUGUAY 7.564,00

CHIC PARISIEN S.A. 29.259,50

DAFIMAN 20.283,00

DAIANAS S.R.L. 19.000,00

DALFA TURISMO 28.555,00

DANIEL E. CAIAZZO SELGAS 15.000,00

DANIEL GOBERTTI 225.490,92

DEFI URUGUAY 4.050,00

DEFI URUGUAY S.R.L. 148.070,00

DEL CAMINO PRODUCCIONES 40.000,00

DERALEMY S.A. 16.642,75

DE SOUZA SONIDO PROFESIONAL 25.000,00

DIARIO CAMBIO 187.983,30

DIARIO “EL PAÍS” 4.389,00

DIARIO RURAL S.A. 54.900,00

DIARIO SALTO 66.000,00

DIESEL DEL LITORAL 9.000,00

DISTRIBUIDORA COLÓN 352.860,00

DISTRIBUIDORA DEL ESTE 52.206,00

DIVIKO – MARCELO MARZIOTTE 29.280,00

DONIRAL S.A. 5.040,00

DR. GUSTAVO F. GRASSI LAPEYRA 195.200,00

DRINKAL S.A. 35.489,00

DUMI 9.358,00

EBASUL S.A. 80.179,50

EDEL LTDA. 63.209,00

EDILRU VILLA CONSTITUCIÓN 2.000,00

ELECO S.A. 2.274,56

ELECTROESTE 1.891,00

ELECTRO PARTE 87.100,00

ELECTROSERVICE 6.500,00

EL NORTEÑO 56.601.17

EL PAISANO 20.000,00

EL PUEBLO 110.000,00

EMPORIO DE LOS FILTROS 94.612,20

EMPRESA DE TRANSPORTE 3.000,00

EMPRESA HERNÁNDEZ 302.920,00

EMPRESA SAN CONO 55.017,00

ENEKA S.A. 9.013,00

EQUIPOS MORI 93.696,00

ESCRITORIO DUTRA 585,00

ESTUDIO 3 – AUDIO Y VIDEO 71.100,00

EUROCOLOR 66.155,00

EXPO MOTOS 466,00

EXPRESS ARAPEY S.R.L. 15.420,88

FA MA PRODUCCIONES 24.400,00

FAMET LTDA. 50.758,00

FARMACIA PASTEUR 4.645,00

FEDEMIX S.A. 23.225,00

FEDERICO PARABRISAS 8.500,00

FEDEWIN 44.964,67

F Y F 813,00

FERRET. Y BARRACA JORGE 152.920,00

FERRETERÍA DEL SUR 64.383,00

FIERRO VIGNOLI S.A. 424.552,64

FILAR S.A. 89.308,95

FLORERÍA GAUTRÓN 22.950,00

FLORYPLAN TU FLORERÍA 11.670,00

FM GENTE 107.1 102.700,00

FINANC. COMERC. JR WILLIAMS 64.218,00

FLORENTINO CAMPAGNA 61.000,00

FLORES, FRUTAS Y VERDURAS 107.880,00

FOCO 50.996,00

FRANCISCO M. TORRES CARABIO 3.600,00

FREITAS S.R.L. SALTO MOTORES 54.091,00

FRUTERÍA FERROCARRIL 8.540,00

GARAGE URUGUAY 417.625,00

GARINO HNOS. S.A. 77.836,00

GASTÓN BOBINADOS 207.423,00

GAUDÍN RUBIO WANDA 1.440,60

GECA IMPORTACIONES 131.390,00

GIOVANONI CONTENIDOS 88.000,00

GISELA FERREIRA GÓMEZ DE LEIVAS 5.000,00

GOMERÍA ACERBIS 2.760,00

GOMERÍA SALTO GRANDE S.R.L. 93.690,00

GÓMEZ FLETCHER ANDRÉS CARLOS 256.161,00

GONZÁLEZ ROSSO LTDA. 69.749,00

GORZICZANSKI JONES REINA 86.019,66

GRAN HOTEL URUGUAY 33.650,00

GREEN 9.410,00

GRUPO BIG TIME 1º PREMIO 1.000,00

GRUPO ITE 10.000,00

GRUPO MEGA 3.500,00

GS SERVICIO DE SEGURIDAD 5.000,00

GUILLERMO GUARINO 14.500,00

HELADERÍA ALFREDITO 78.079,00

HIGIENOR S.R.L. 69.803,00

HOSTAL DEL JARDÍN 4.000,00

HYGIES 243.390,00

HOTEL TÍA 5.400,00

HUGO NELSON BROCAL 19.338,00

IDEAS DEL NORTE 80.000,00

IKE PRENDAS DEPORTIVAS 4.600,00

IMAGEN PLUS S.R.L. 157.080,00

IMPO 97.521,00

IMPRESORA CENTRAL 20.252,00

IMPRESORA GRAFO’S 16.806,00

IMPRESORA SALTO 169.897,60

IN AZAHARES – ON 24 2.960,00

INFORLEX 28.334,76

INTENSA S.A. 9.550,00

INTERLAB S.R.L. 41.065,20

INTERYOUNG S.A. 132.691,65

ITALO SUÁREZ 9.150,00

JAVIER CASTRO DUTRA 46.000,00

JACQUES JORGE VIDEO PRODUCCIONES 331.704,00

JC LTDA. 3.660,00

JOLHY IMPRESOS 13.700,00

JM MOTTA PRODUCCIONES 196.000,00

JOSÉ ENRIQUE GARCÍA 73.200,00

JOSÉ GONZALO NALBARTE 84.000,00

JOSÉ LUIS RAFFO 24.400,00

JOSÉ M. BISIO 1.350,00

JOSÉ MARÍA DURÁN S.A. 7.557,00

JOTA ELE S.R.L. 194.522,00

J.V.R. PRODUCCIONES 27.600,00

KAISER 24 S.R.L. 20.900,00

KG PRODUCCIONES 107.000,00

LA CASA DEL NEUMÁTICO 61.130,00

LAFIPLEN S.A. – J.M. PINTURERÍA 34.843,00

LA GRINGA S.R.L- 2.170,00

LA JUSTICIA URUGUAYA LTDA. 150.000,00

LA NUEVA MIL Y UNA 11.660,00

LA MARK DE LA ALMOHADA 18.000,00

LA NUEVA PARQUE 16.920,00

LA OTRA 117.000,00

LA PRENSA S.R.L. 186.651,00

LA REPÚBLICA 170.800,00

LARRIQUE RULEMANES S.R.L. 23.457,41

LASER 10.000,00

LA TRATTORIA 1.680,00

LA TUBA AMPLIFICACIONES 255.000,00

LEÑERÍA EL ÑANDUBAY 10.540,00

LEIVAS PRODUCCIONES 5.000,00

LEONARDO JOSÉ VINCI LÓPEZ 8.533,00

LICEO RURAL DE SAN ANTONIO 234.784,00

LITNOR HOGAR 33.064,48

LOS CEDROS HOTEL 3.038,00

LOS CUATRO ASES 22.424,00

LOS TRES S.C. 14.640,00

LUCY ANDREA IDARRAGA RIVERA 42.000,00

LUIS CARLOS PEREIRA BECERRA 170.800,00

LUIS DANIEL GELOS LECHINI 6.500,00

MACROS @ GURIDAD 1.196,00

MAGIX 175.680,00

MAGNUM 550,00

MAINTER S.A. 197.091,00

MAK “FRENOS Y EMBRAGUES” 34.770,00

MANURAI PRODUCCIONES 30.000,00

MARIANA ARTAVE 6.750,00

MARÍA C. FERRER 8.800,00

MARÍA CECILIA DURÁN CHAIN 36.600,00

MARCELO MÁRQUEZ SOLDADURAS 51.900,00

MARCELO J. PANIZZA 36.600,00

MARNU S.R.L. 198.590,00

MARTÍN COLOR 4. 600,00

MÁS COLOR 36.365,00

MAXI AVENTURAS 42.000,00

M.T.O.P. 62.073,00

M.C.L. URUGUAY 84.998,00

MECÁNICA BULDAIN 9.986,00

MECÁNICA CATTANI 23.745,00

MECÁNICA DALL OGLIO 1.464,00

MENSAJERÍA 39500 112.063,00

M & E PERALTA 14.000,00

MERCADITO GUARINO 1.896,00

METRO SERVICE 830,00

MICROLAB 5.580,00

MICROTEC 66.440,00

MIGUEL CHILLOSI GARCILAZO 10.000,00

MILTON SEGUI 89.225,00

MINATTA MARMOLERÍA 22.300,00

MOLNIA BATERÍAS 68.740,00

MOLNIA S.R.L. 162.310,91

MONDILLO Y ALDAY S.A. 275.421,46

MONIPLAS 279.797,00

MONTECLARO 300.740,00

MONT-RAGO 7.859,00

MOTO MIX 11.325,00

NEW STORE 7.686,00

NM DISTRIBUCIONES 15.200,00

NOGUEIRA CRISTALES 13.820,00

NUEVA ALASKA 46.534,00

OFIC. NAL. SERV. CIVIL 36.680,00

OLEOHIDRAÚLICA CÁCERES 44.169,00

ORTOPEDIA CHIESA 2.180,00

OZONO 1.500,00

PABLO MALATESTA 69.000,00

PARCABAT 36.718,40

PASAPORTE URUGUAY 32.940,00

P.C.R. LTDA. 87.840,00

PEDRO A. CASTELL HENDERSON 2.600,00

PHS PHARMASERVICE 31.680,00

PIGMENTO 9.070,00

PLASTIDUCTOS S.A. 110.408,00

PLAZA UNO 16.868.00

POROTO REPUESTOS 55.120,00

POWER EL PODER DE LA MÚSICA 18.000,00

PRANTL HELMER A. 408.495,00

PREINCO 13.725,00

PRIMERO SIEMPRE S.R.L. 35.280,00

PRINT SHOP S.R.L. 279.631,00

PROMÚSICA 10.650,00

PROWEB 1.750,00

PINGPONGURU.COM 790,00

PRINT SERVICE 177.103,00

PROMAT 13.638,00

PUNTO CERO CARTELES 180.051,00

RADIO 1410 AM LIBRE 91.500,00

RADIO 1410 S.R.L 314.850,00

RADIO LIBERTADORES 400.672,00

RADIO 810 ESPECTADOR 73.200,00

RADIO ORIENTAL 42.700,00

RADIO SALTO CW 31 15.000,00

RECOMER-AMIRAL S.A. 100.900,00

REEL S.A. 51.383,57

R & F COMUNICACIÓN 32.208,00

RGB URUGUAY 18.300,00

RENDER PRODUCCIONES 70.000,00

REPLAST 4.168,00

REPLAST S.A. 23.944,00

REYMÚNDEZ DESPACHANTES Y ASOC. 29.320,00

RICARDO H. VISPO 43.920,00

RILSER S.A. 27.830,50

RIOGAS 25.934,00

RIVERO GEORGINA 223.626,20

RIVERO MALENA 223.626,20

ROASCIO MARCONI SANDRA 14.323,00

RODACAR INDUSTRIAL S.A. 120.105,00

RO.DA.MA.AL. 35.000,00

RODARA 61.563,00

RONALIM S.A. 7.108,00

RONDIKOL S.A. – NOVACHEM 976,00

ROTATIVO RURAL 10.500,00

RÓTULOS – COMUNICACIÓN VISUAL 4.000,00

ROYCE JOYAS 3.275,00

R 24 87.500,00

RULEMANES INDUSTRIALES 16.202,00

SABARROS AUDIO – LUCES 32.856,00

SAGITARIOS IMPRESOS 24.280,00

SK PRODUCCIONES 5.280,00

SALIMOS! 27.000,00

SALTO MOTOSIERRAS 22.489,00

SALTO ROCK 30.616,00

SALVADOR LIVIO S.A. 56.210,72

SAMURIO S.R.L. 6.666,00

SAN DIEGO-INETWORKS S.R.L. 39.040,00

SANITARIA MASSARINO 4.462,00

SAÚL RODRÍGUEZ PEREIRA 19.048,00

SELSE ALARMAS 42.769,00

SERGIO FERNÁNDEZ S.R.L. 57.492,00

SERVICELT 1.878,80

SERVICIO DE FIESTAS 124.196,00

SERVINFO 13.647,41

SERVICIO DE CATERING 22.500,00

SETARIL S.A. 48.252.50

SIGLO XX1 76.500,00

SH PRODUCCIONES 84.180,00

SILVEIRA S.R.L. 48.709,00

SIRADE 26.061,00

SISLER S.A. 271.186,97

SITRIN HNOS. 64.866,00

SOL DE MAYO 12.200,00

SOL Y LUNA 12.000,00

SOLDERPLAST LTDA. 51.240,00

STOP FRENOS 2.860,00

SUC. NELSON O. VEROCAI 45.670,00

SUC. JUAN S. RODRÍGUEZ 178.728,00

SUPER FERRANDO 70.863,00

SUPER KIOSCO 5.280,00

SUR REPUESTOS 5.100,00

SURTEX 67.787,00

TAFESUR S.A. 29.700,00

TALLER HERRERÍA JOSÉ FERREIRA 242.590,00

TALLER JOSÉ P. LECHINI 49.400,00

TALLER MECÁNICO FERREIRA 146.672,00

TALLER MECÁNICO FERREIRA S.R.L. 22.570,00

TALLER PEDRO FARÍAS 7.756,00

TALLER DE TORNERÍA – L G 72.419,00

TALLER URUGUAY 412.787,20

TA TE TI 37.900,00

TELETÓN 25.000,00

TELEVISORA SALTO GRANDE 368.440,00

TINTORETTO 6.880,50

TIPOGRAFÍA NORTE S.R.L. 69.910,00

TIPOGRAFÍA ORIENTAL 1.037,00

TIP. Y PAPELERÍA ORIENTAL 1.000,00

TODO ESCAPE 2.800,00

TORIANI 18.000,00

TORNERÍA INDUSTRIAL O. GUERRA 13.542,00

TORNERÍA FASANELLO 35.960,00

TORNERÍA MÁRQUEZ 11.224,00

TORNERÍA Y MECÁNICA 384.245,00

TORNILLERÍA TORFAS 53.290,00

TORRESTIR S.A 26.665,80

TRADINCO S.A. 38.750,00

TRANS 19 SRL 271.121,00

TRANSPORTES BERRO 3.660,00

TREBOPAN S.R.L. 6.191,00

3 RÁBANOS PRODUCTORA 15.000,00

TRINDADE ADALÍ 1.950,00

TROUVILLE PIZZA 5.325,00

TOTI SONIDOS 329.000,00

TU FLORERÍA 6.000,00

TURBO WARNER 57.308,89

UNICEF URUGUAY 3.000,00

UNIFORMES EMPRESARIALES 178.329,00

UNIPLAST 153.200,00

UNIVERSIDAD CATÓLICA 163.000,00

UNIV. DE LA RPCA. 8.000,00

REGIONAL NORTE

UTOPÍAS VERDADERAS 71.000,00

VALENTÍN FLETCHER 15.000,00

VALNADA S.A. 26.099,84

VALYMAR S.R.L. 60.720,00

VAN DYCK DIGITAL 13.410,00

VICE PRESIDENCIA CONGRESO INTENDENTES 50.000,00

VICTORICA Y ASOCIADOS 84,00

VIVERO ALISMA 11.500,00

VEGA ELECTRICIDAD 32.062,00

VETERINARIA BORTAGARAY 11.800,00

VETERINARIA BORTAGARAY Y CÍA. LTDA 15.380,00

VIATERMAL.COM 4.200,00

VIDRIERÍA AGRACIADA 11.300,00

VIDRIERÍA PAPARCONE 13.420,00

VIMAK 496.220,00

VITTORI LTDA. 125.400,00

VIVES MARCELO – ZAPATA JORGE 3.450,00

WELCOREN S.A. 12.567,00

WIENER LAB GROUP 85.453,70

WIENER LAB – LAB IVD 38.783,80

X G VIDEO 42.700,00

XENITH MODELS 37.820,00

XEROX (COPIAS) 14.030,00

ZAPATERÍA MACRI S.R.L. 1.870,00

ZUASNABAR INZAURRALDE IGNACIO 326.655,00

ZUNI MERCADO 3.726,70

ZUNINI HNOS. 450.00

TOTAL 28.514.892,34

TALMET S.R.L. 1.002.815,00 (Se pagó por Sentencia Judicial)