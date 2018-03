10 excusas para no hacer ejercicio y cómo superarlas

Adoptar una rutina de ejercicios y mantenerla en el tiempo no es tarea fácil. Hay quienes se excusan en la falta de tiempo, en el aburrimiento que les provoca, en el cansancio y hasta en el miedo a lesionarse. Lo cierto es que la actividad física es uno de los pilares centrales de una vida sana, por lo que evitarla provoca consecuencias en la salud.

Profesionales de la Clínica Mayo de Estados Unidos elaboraron un artículo con un decálogo que incluye las principales excusas para no ponerse en movimiento y, ante cada una de ellas, ofrecieron consejos para superarlas.

1. No tengo suficiente tiempo

Hacete un hueco para caminatas cortas a lo largo del día. Si no tenés tiempo para una rutina de entrenamiento completa, no te preocupes. Los períodos de ejercicio más breves, como caminar durante 10 minutos en distintos momentos del día, también son beneficiosos. Aumentá la actividad gradualmente hasta llegar al objetivo de 30 minutos de ejercicio la mayoría de los días.

Levántate más temprano. Si estás muy ocupado durante el día, incluso a últimas horas de la tarde, levántate media hora más temprano algunos días a la semana para hacer ejercicio. Una vez que te hayas adaptado a entrenar temprano por la mañana, añadí uno o dos días a la rutina.

Manejá menos, camina más. Dejá el auto en la última fila del estacionamiento, o incluso a unas cuadras de distancia, y caminá hasta tu destino.

Renová tus rituales. Los fines de semana incorporá paseos en bicicleta, andá a la piscina.

2. Es aburrido

Es natural que te aburras haciendo un entrenamiento repetitivo todos los días, especialmente si lo hacés solo.

Elegí actividades que disfrutes. Es más probable que de esa forma mantengas el interés. Recordá que todo lo que te ponga en movimiento tiene importancia.

Variá la rutina. Alterná entre varias actividades —como caminar, nadar y andar en bicicleta— para mantenerte en movimiento mientras trabajas diferentes grupos de músculos.

Auná esfuerzos. Hacé ejercicio con amigos, familiares, vecinos o compañeros de trabajo. Disfrutarás del aliento que da el grupo.

Explorá opciones nuevas. Aprendé nuevas habilidades cuando empieces un entrenamiento. Averiguá sobre clases de gimnasia o campeonatos en un centro recreativo o gimnasio.

3. Soy muy consciente de cómo me veo

Evitá las multitudes. Si te sentís incómodo ejercitándote alrededor de otras personas, andá solo al principio. Probá un video de ejercicios o un videojuego para actividades físicas. Podés también considerar invertir en una bicicleta fija, en una cinta caminadora, en una máquina escaladora o en algún otro equipo de ejercicio para la casa.

Concentrate en el futuro. Elogiate por comprometerte con tu salud. Y recordá que a medida que estés más en forma y que te sientas más cómodo haciendo ejercicio, probablemente también mejore tu confianza en vos mismo.

4. Después del trabajo, estoy demasiado cansado

¿No tenés energía para hacer ejercicio? Sin actividad, no vas a tener energía. Es un ciclo. Pero romperlo es una de las mejores recompensas. Además, con el tiempo, el ejercicio puede mejorar la calidad de vida y el nivel de energía.

Intentá hacer ejercicio por la mañana. ¿Recordás la sugerencia de levantarte 30 minutos antes para hacer ejercicio? Usa una cinta o una bicicleta fija mientras escuchás la radio o mirás el noticiero, o da una caminata vigorosa al aire libre.

Hacé que la hora del almuerzo sume. Guardá un par de zapatillas para caminar en el escritorio, y toma una caminata vigorosa durante el descanso del almuerzo.

Preparate. Asegurate de tener siempre a mano calzado cómodo y ropa suelta para hacer ejercicio.

5. Soy demasiado perezoso

Establecé expectativas realistas. Si fijás objetivos demasiado ambiciosos, es posible que desistas sin incluso intentarlo. Comenzá dando una vuelta a la manzana. No te rindas si te sentís agotado. Da otra vuelta a la manzana mañana.

Trabajá con tu naturaleza, no contra ella. Planificá la actividad física para los momentos del día en que solés sentirte más enérgico, o al menos no tan perezoso.

Programá la actividad física como lo harías con una cita importante. Dedicale un tiempo a la actividad física y asegurate de que tus amigos y familiares estén al tanto de tu compromiso. Pediles que te alienten y te apoyen.

6. No soy deportista

No es necesario tender naturalmente hacia el deporte para hacer actividad física. Aunque hayas estado inactivo por un tiempo, nunca es demasiado tarde para ser más activo.

No te compliques. Probá con algo básico, como una caminata diaria. Comenzá poco a poco y dale a tu cuerpo la oportunidad de habituarse a mayor actividad.

Buscá compañía. Elegí una actividad que te guste, como bailar o hacer jardinería, e invitá a tus amigos a que te acompañen.

No compitas. No te preocupes por convertirte en una estrella del deporte o por incorporarte al grupo de atletas con cuerpos desarrollados del gimnasio. Simplemente concentrate en los cambios positivos que estás logrando en tu cuerpo y en tu mente.

No te des por vencido. Volvé a analizar qué salió mal y aprendé de tus errores. Aunque no puedas observar la disminución en tu riesgo para diabetes, presión arterial alta o una enfermedad del corazón, el ejercicio regular puede repercutir positivamente sobre tu salud.

Moderá el ritmo. Comenzá despacio y después aumenta la intensidad de los ejercicios, cuando tu cuerpo esté preparado.

Establecé objetivos realistas. No te comprometas a hacer ejercicio una hora por día todos los días para no decepcionarte a vos mismo si no podés cumplirlo. Establecé metas manejables que puedas alcanzar, como hacer ejercicio 20 minutos por día, tres días a la semana, durante el primer mes.

Recordá por qué estás haciendo ejercicio. Dejá que tus metas personales para acondicionamiento físico sean tu motivación y recompensate a medida que las alcances.

8. No puedo pagar la cuota de un gimnasio

No es necesario inscribirse en un gimnasio para tener un entrenamiento excelente. Considerá alternativas lógicas.

Hacé ejercicios de fortalecimiento muscular en casa. En lugar de usar pesas, usá bandas de resistencia. Estas cintas elásticas no son caras y vienen con distintos grados de resistencia. Hacé flexiones o sentadillas utilizando el peso de tu cuerpo.

Creá un grupo para salir a caminar. Reuní a amigos, vecinos o compañeros de trabajo, e invitalos a participar en caminatas grupales regulares. Planeá recorridos por tu barrio o cerca del lugar de trabajo, por senderos y plazas.

Usá las escaleras. Cuando sea posible, no uses el ascensor. Mejor aún, hacé que subir escaleras sea un ejercicio en sí.

Andá a centros comunitarios. Las clases de ejercicio que ofrecen los lugares de recreación o los grupos educativos comunitarios podrían adaptarse mejor a tu presupuesto, en comparación con la cuota de un gimnasio.

9. Tengo miedo de lesionarme si hago ejercicio

Tomalo con calma. Comenzá con un programa de caminata simple. Realizá un precalentamiento antes de hacer ejercicio y un enfriamiento cuando hayas terminado. A medida que te sientas más seguro con tus habilidades, añadí nuevas actividades a tu rutina.

Probá una clase de ejercicios para principiantes. Aprenderás los conceptos básicos si comenzás por el principio.

Buscá ayuda profesional. Obtené el tutorial de entrenamiento de un experto certificado, quien puede supervisar tus movimientos y guiarte en la dirección adecuada. Si sufriste alguna lesión o tenés alguna enfermedad, es conveniente que consultes con tu médico o un fisioterapeuta para que te ayuden a crear un programa de entrenamiento adecuado.

10. Mi familia no colabora

Ponete en movimiento con tus hijos. Inscribite en clases de ejercicio para padres e hijos. Jueguen en la plaza. Divertite con tus hijos en la pileta en lugar de vigilarlos desde la silla.

Proponé una nueva aventura. En lugar de ir al gimnasio a hacer ejercicio, andá con un amigo a un muro de escalada de interior o alquilen una bicicleta tándem para pasear durante el fin de semana.

Hacé ejercicio mientras cumplís con tus tareas. Intentá dar una caminata alrededor del colegio cuando tu hijo está en clase, o en alguna práctica o ensayo.